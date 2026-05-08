جدول رحلات مكثّف لـ«تفويج الحجاج الليبيين» إلى السعودية

تتواصل عمليات تفويج حجاج بيت الله الحرام الليبيين لموسم 1447هـ – 2026م ضمن برنامج “ركب الأبرار”، حيث تشهد المطارات الليبية حركة سفر نشطة باتجاه الأراضي المقدسة، وسط ترتيبات تنظيمية ولوجستية تهدف إلى ضمان انسيابية الرحلات وخدمة الحجاج.

وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول عدد من حجاج تنسيقيتي أجدابيا والساحل الغربي إلى مقر إقامتهم في فندق “العنوان” بمكة المكرمة، وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة تعكس حسن الاستقبال وجاهزية فرق الإشراف المرافقة.

كما شهدت مكة المكرمة استقبال أول أفواج حجاج تنسيقيتي ضواحي بنغازي وساحل الجبل، حيث جرى استقبالهم بالورود والأناشيد الدينية عند وصولهم إلى مقار إقامتهم، في مشهد يعكس الأجواء الروحانية المصاحبة لموسم الحج.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن وصول الرحلة الرابعة من اليوم الأول لتفويج الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مؤكدة استمرار تنفيذ البرنامج وفق الجدول المعتمد دون تأخير، وبما يضمن انسيابية الإجراءات منذ لحظة السفر وحتى الوصول.

كما انطلقت الرحلة الرابعة لأفواج “ركب الأبرار” من مطار معيتيقة بطرابلس، في إطار خطة تفويج تشمل مطاري معيتيقة وبنينا، بإشراف مباشر من الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وبالتعاون مع شركة البراق للنقل الجوي.

وبحسب جدول الرحلات الصادر عن الهيئة، فقد شملت حركة الإقلاع ليوم الجمعة 8 مايو 2026م عدة رحلات موزعة بين مطاري بنينا ومعيتيقة، حيث انطلقت رحلات عند ساعات مختلفة من اليوم، شملت الرحلات UZ1208 وUZ1210 وUZ1212 وUZ1214، متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في أوقات إقلاع ووصول منظمة وفق خطة التفويج.

وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات تسير وفق ما هو مخطط له، مع توفير فرق ميدانية لمتابعة الحجاج وتقديم الدعم اللوجستي والإداري، لضمان راحتهم وسلامتهم خلال الرحلة.

وفي تصريحات رسمية متفرقة، أكد القائمون على موسم الحج جاهزية الكوادر العاملة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرين إلى أن التنسيق مستمر بين مختلف الجهات لضمان نجاح الموسم.

كما جرى التأكيد على أهمية التنظيم الدقيق للرحلات الجوية، وتوفير بيئة سفر آمنة وميسرة للحجاج منذ انطلاقهم من المطارات الليبية وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتطوير منظومة التفويج وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين، بما يواكب الزيادة في أعداد الحجاج ويحسن تجربة السفر والأداء للمناسك.