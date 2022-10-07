جراء اعتداء جديد.. تسرب كميات كبيرة من المياه على الخط الفرعي البريقة

أفاد المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي بحدث اعتداء على الخط الفرعي المُغذي لمدينة البريقة الجديدة من قبل أحمد المواطنين، مما تسبب بتسرب كميات من المياه قُدرت بأكثر من 150 ألف متر مكعب.

وأوضح الساعدي في تصريح لموقع «عين ليبيا»، أنّ إغلاق صمام التغذية الرئيسي في المحطة 71 المغذية للمدينة أدّى لقطع الإمداد المائي إلى حين استكمال أعمال الصيانة من قِبل الشركة العامة للمياه.

وأشار الساعدي إلى أنّ كثرة التعديات على مسارات النهر الصناعي أصبحت شي ممنهج مطالباً الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخربين وإحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم.

وأكّد الساعدي على ضرورة تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2021 الذي تم التصديق عليه في مجلس النواب والذي يجرم التعدي على مكونات النهر الصناعي ولم يتم العمل به إلى هذه اللحظة.