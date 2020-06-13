جراء اعتداء مسلح.. إظلام تام جنوب مدينة الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن تعرض محطة زينوبة الواقعة في جنوب الزاوية جهد 30ك ف لهجوم مسلح أثناء تواجد فرق الصيانة بداخلها لإجراء أعمال صيانة.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوم، بأن هذا الأمر نتج عنه إصابة عدد 2 محولات حيث يبلغ حجم كل مولد 20 ميغا وات، الأمر الذي تسبب في إنقطاع الكهرباء على أحياء عديدة في جنوب الزاوية.

وأكدت الشركة بأنها تعاني من نقص حاد في المواد، وهي غير قادرة على توفير المستلزمات المطلوبة ولن تتمكن من القيام بأعمال الصيانة لتلك المحطة، وحمَّلت المسؤلية الكاملة من قام بهذا الاعتداء الذي سبب في إظلام آلاف المنازل في جنوب الزاوية.