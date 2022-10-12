جراء التماس كهربائي.. مؤسسة النفط تكشف أسباب الحريق في أحد مبانيها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اندلاع حريق عند صباح بمبنى المؤسسة القديم العمارة «ج» بالدور الأرضي التابع لإدارة المعلومات المكتبة الفنية نتيجة التماس كهربائي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنّه جرى تفعيل منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وتشغيل أجهزة الإنذار، واتباع كافـة إجراءات السلامة وإخلاء المبنى من العاملين دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ هيئة السلامة الوطنية وشركة مليتة وشركة البريقة، قاموا بإرسال سيارات الإطفاء للمساندة والسيطرة على الحريق وأنّه لا توجد أي أضرار في المكاتب أو ممتلكات المؤسسة.