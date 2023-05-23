جراء الحرب الروسية الأوكرانية.. تحذيرات من مواجهة أوروبا أزمة طاقة

حذر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، الثلاثاء، من أن أوروبا قد تواجه أزمة أعمق في نقص الطاقة، من تلك التي تعرضت لها في 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وردت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، بالتعاون مع وكالة «بلومبيرغ»، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى 25 مايو الجاري.

وذكر الكعبي في معرض حديثه، أنّ أوروبا قد تواجه نقصا «أسوأ» في إمدادات النفط والغاز، في حال عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

ويُحذر كبار منتجي الخام عالميا من ضعف الاستثمارات في صناعة الطاقة التقليدية النفط والغاز، بالتزامن مع خطوات غربية للتحول الكامل نحو الطاقة المتجددة.

وفي أبريل الماضي، قالت «أوبك» إنّ تقديراتها تشير إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار، لتلبية الطلب خلال السنوات المقبلة.