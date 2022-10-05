جراء انفجار لغم من مخلفات حرب «حفتر».. وفاة مواطن في منطقة عين زارة

أفاد لمتحدث باسم جهاز الطب الميداني والدعم مالك مرسيط بوفاة مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في حي الكحيلي بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.

وذكر مرسيط في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، أنّ الإنفجار تسبب في جرح مواطنين اثنين، أحدهما بترت قدماه الاثنان، والآخر إصابته متوسطة.

وأضاف مرسيط أن الجريح خضع لعملية جراحية بمستشفى الحوادث أبو سليم تحت إشراف الطبيب الإيطالي «ماسيميليانو مونجو» بمساعدة كوادر طبية وطنية.

وخلفت قوات حفتر عقب فرارها من العاصمة آلاف الألغام على مساحات واسعة تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 250 من الأشخاص، ومن بين الضحايا وفاة اثنين من سرايا الهندسية العسكرية أثناءتعاملهم مع مفخخات متفجرة بين المنازل جنوب طرابلس العام الماضي.

وبحسب المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام والمفخخات ومخلفات الحرب فإن أغلب الألغام التي عثر عليها أو انفجرت روسية الصنع، يرجح أن مرتزقة فاغنر المتحالفة مع حفتر هي من قام بزراعتها في منازل المواطنين.