جراء تجمع مياه الأمطار.. أمن طرابلس تدعو لتجنب استخدام طريق السريع

دعا مكتب شؤون المرور التابع لمديرية أمن طرابلس قائدي السيارات إلى تجنب السير على الطريق السريع اتجاه الشرق والغرب صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية إنّه يجب الحذر خلال السير على الطرق «جسر الغرارات وقبل جسر 20 رمضان، وتحويرة البيفي، وطريق السدرة، تحت جسر عرادة، وطريق الشوك وقرب بلدية عين زارة»، نتيجة تجمع مياه الأمطار.

وأوضحت المديرية أنّ شركة المياه والصرف الصحي تعمل على إزالة مياه الأمطار المتجمعة، بحسب منشور مقتضب لمديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».