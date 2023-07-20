جراء تسرب كبير في الزويتينة.. انقطاع مياه النهر بين بنغازي واجدابيا

أفاد المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي بحدوث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا.

وأوضح الساعدي في تصريح صحفي أنّ التسرب ييتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بـ 500 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أنّ فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب.

وتابع الساعدي أنّه ستنقطع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي واجدابيا لمدة غير معلومة، عازيا سبب التسريب إلى سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالأنابيب والقيام بالوصلات غير الشرعية من قبل بعض المواطنين.

وأضاف الساعدي أنّ التسرب الحاصل تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه إلى بعض البيوت دون حصر أي أضرار بشرية، بحسب وصفه.