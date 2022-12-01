جراء تقديمها رشى في ليبيا.. آيرباص تدفع غرامة 16 مليون يورو

أعلنت شركة إيرباص ومكتب الادعاء المالي الفرنسي الاتفاق على تسوية تحقيق يتعلق بمعاملات سابقة للشركة تتضمن رشى في ليبيا وكازاخستان مقابل دفع الشركة غرامة تقدر بنحو 16 مليون يورو.

وقال مكتب الادعاء إنّ معاملات إيرباص غير القانونية في ليبيا وكازاخستان ما زالت قيد التحقيق ولذلك لم تدخل اتفاق التسوية المبرم عام 2020.

زذكر مطلعون على القضية الجديدة أنّها تشمل بيع طائرات لليبيا إبان حكم معمر القذافي في 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز مراقبة أقمار صناعية إلى كازاخستان في 2009.

واكتُشفت قضية الرشى في ليبيا في إطار تحقيق أوسع نطاقا أجراه الادعاء المالي الفرنسي عن رجال أعمال وسياسيين مرتبطين بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشأن الاشتباه في وجود حملة سياسية غير مشروعة ممولة بأموال ليبية.