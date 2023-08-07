جراء دعمها انقلاب النيجر.. فرنسا تُعلّق مساعداتها لبوركينا فاسو

أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في وقت متأخر يوم الأحد.

وجاء البيان بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة «إعلان حرب».

وتسود حالة ترقب في النيجر مع انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» للتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في وقت سابق إنّه يجب أن يؤخذ التهديد باللجوء إلى التدخل العسكري في النيجر على محمل الجد، وأضافت أنه لم يتبق وقت للانقلابيين لإعادة السلطة، مشددة على ضرورة الإصغاء لكل دول المنطقة والمجموعة الدولية، وفق تعبيرها