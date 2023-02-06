جراء زلزال مُدمّر.. 237 قتيل في سوريا و77 آخرين في تركيا ومئات الجرحى

أعلنت إدارة الكوارث التركية عن مقتل 77 شخصا لقوا مصرعهم وإصابة 440 شخص فب البلاد جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة فجر اليوم.

وقال الهلال الأحمر التركي إنّه أرسل وحدات الدم تباعا للمناطق التي تأثرت بالزلزال، داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم بسرعة.

من جانبها، أفادت وزاؤة الصحة السورية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا في شمالي البلاد، في حين أعلن الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة منطقة شمال غربي سوريا منطقة منكوبة.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، ومناطق الشمال السوري، وشعر بالزلزال دول السعودية ومصر واليمن.