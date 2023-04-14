جراء شربهم لبن مصنع محليا.. تسمم 5 أطفال في مدينة غريان

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إصابة 5 أطفال بتسمم غذائي داخل مدينة غريان جراء شربهم ألبان.



وقال المركز إنّ الأطفال متواجدون داخل مستشفى المدينة لتلقي العلاج، حيث قام مفتشوا مكتب الجبل الغربي اليوم بزيارة للحالات والاطمئنان على صحتهم والإطلاع على اسباب التسمم الغدائى الذي سبب لهم نزلة معوية قد تكون من شرب لبن المصنع محليا.

وذكر المركز أنّ مفتشوا المكتب رفقة جهاز الحرس البلدي قاموا بأخد عينة من كل محال بيع الألبان ومشتقاته الواقعة داخل مدينة غريان، واحالتها الى مختبرات مركز الرقابة .

وأضاف المركز أنّه جرى مراسلة الإدارة العامة للمركز وإبلاغها عن أماكن اخرى لبيع الألبان في منطقة الهيرة وهي خارج نطاق مكتب الجبل الغربي لاتخادالإجراءات اللازمة.