جراء عدم الاتفاق على المسار الدستوري.. بريطانيا تُعرب عن أسفها

قال مندوب المملكة الممتحدة البريطانية لدى الأمم المتحدة إنّه من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس لانتخابات رئاسية ونيابية.

ودعا المبعوث الأممي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حث كل الأطراف والقادة في ليبيا على العمل بشكل بناء مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتحدث المندوب البريطاني في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الإثنين، عن ما يقوض الانتخابات المرتقبة في ليبيا، مشيرا إلى فرض قيود متزايدة على المجتمع المدني، التي توجه تصعيد في بعض المناطق.

وأضا المندوب البريطاني أنّ تقرير ديوان المحاسبة الأخير يؤثر على مصداقية جميع المؤسسات الليبية، داعيا كل الأطراف الليبية لحماية حيادية جميع المؤسسات.

وأكّد المندوب البريطاني على ضرورة وجود مجتمع مدني نشط لأنه ضرروي من أجل الانتخابات والديمقراطية، حاثا كافة الأطراف والجهات المحلية الفاعة على ضمان سلامة النشطاء وتمكينهم من أداء واجباتهم خدمة لليبيا.