جرائم الأبيار وترهونة و«سهام سرقيوة».. تحت منظار الجنائية الدولية

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ ولايتها في ليبيا لمكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير المساءلة والإسهام في السلام المستدام بالبلاد.

جاء ذلك في بيان عقب إحاطة قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا؛ حيث تطرق خلالها إلى جرائم الحرب وحقوق الإنسان مع التركيز على المقابر الجماعية في ترهونة.

وأكّد تقرير للمحكمة الجنائية الدولية أنها بصدد إعداد طلبات أوامر قبض جديدة بشأن عدد من المتهمين في ليبيا، مشيرة إلى وجود أدلة موثقة عن الجرائم التي يدعى أنّ القوات التابعة لحفتر ارتكبتها في ليبيا بين 2014 و2020.

وكشف التقرير أنّ الجرائم تشمل إعدام 41 شخصا على يد لواء الصاعقة واختفاء النائبة سهام سرقيوة ومقتل 36 شخصا في الأبيار وجرائم ترهونة بين 2019 و2020.