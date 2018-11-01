جرائم قتل الصحفيين في تزايد واليمن هي الأسوأ عربياً

كشفت منظمة Press Emblem Campaign في تقريرها الجديد عن معلومات تدل على تزايد عدد جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام حول العالم في عام 2018.

حيث نشرت المنظمة تقريرها بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين الموافق الثاني من نوفمبر من كل عام، وبلغ عدد القتلى الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أثناء أدائهم مهام وظائفهم، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، 106 أشخاص لقوا مصرعهم في 36 دولة، وتجاوز هذا الرقم عدد قتلى الصحفيين خلال العام 2017 كله، حين سجلت 99 جريمة قتل بحق الصحفيين.

هذا وتصدرت أفغانستان قائمة الدول الأخطر على حياة الصحفيين “17 حالة”، لتتبعها المكسيك “15”، فيما حل اليمن في المرتبة الثالثة “8”.

كما دعت المنظمة التي تحظى بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيقات مستقلة في قتل الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم قضائيا.

وتأسست Press Emblem Campaign في 2004 وتتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً لها، وتستند المنظمة عند إعداد تقاريرها حول مقتل الصحفيين إلى مصادر مفتوحة، مثل تقارير إعلامية ومعلومات قدمتها الأمم المتحدة.