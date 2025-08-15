جرائم قتل عقوبات مشددة.. حوادث مثيرة حول العالم

سجل العالم سلسلة من الأحداث الصادمة، ففي مصر، شاب يقتل والده دفاعًا عن والدته في قنا، وسط حوادث مماثلة طالت آخرين بسبب خلافات عائلية، فيما ألقت الشرطة القبض على سائح خليجي بعد دهسه سيارات بمحافظة القاهرة، وفي السعودية، نفذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بتهريب المخدرات، في حين شهدت الكويت ضبط معمل لتصنيع المخدرات بمواجهة مباشرة من وزير الداخلية، لبنان يستعد لحفل ضخم للفنانة أصالة بعد غياب طويل، بينما أثار ظهور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في النجف خلال “مسيرة الأربعين” جدلًا واسعًا، بوليفيا شهدت تغييرات مفاجئة في القيادة العسكرية قبل الانتخابات، في حين رومانيا سيطرت على حريق محدود بمحطة تشيرنافودا النووية، الولايات المتحدة أعلنت مكافأة 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة روسية للعملات المشفرة، وأخيرًا أصيب شخصان في إطلاق نار قرب مسجد في السويد، ضمن موجة متصاعدة من أعمال العنف.

مصر تشهد سلسلة جرائم قتل بحق الآباء: شاب يقتل والده دفاعًا عن والدته في قنا وسط جرائم مماثلة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شاب في محافظة قنا بصعيد مصر، بعد قتله والده الذي عاد مؤخرًا من السعودية، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي.

وأوضحت التحريات الأمنية أن المجني عليه، البالغ من العمر 50 عامًا، كان يعمل في المملكة العربية السعودية وعاد لمنزله منذ نحو شهر. وتم العثور عليه مقتولًا بطعنة سكين في جنبه، في جريمة وصفت بأنها رد فعل دفاعًا عن الأم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، نجله البالغ من العمر 19 عامًا، ارتكب الجريمة بعد مشاجرات متكررة بين والده ووالدته، وقد اعترف المتهم بارتكاب الواقعة فور القبض عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ شهدت مصر مؤخرًا عدة جرائم مشابهة:

مزارع يقتل والده بسبب خلاف على أرض زراعية، حيث انتقلت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن دفع الابن والده أرضًا وأجهز عليه بخنقه.

شاب في منطقة دار السلام يقتل والده باستخدام “شومة” تحت تأثير المخدرات، ما أدى إلى وفاة الأب البالغ من العمر 66 عامًا متأثرًا بالإصابات الخطيرة التي أصيب بها.

مصر.. القبض على سائح خليجي بعد دهسه 3 سيارات ومحاولة الهرب على كوبري

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سائح خليجي بعد ارتكابه حادث مرور خطير على كوبري 6 أكتوبر، تضمن دهس عدة سيارات ومحاولة الهرب أثناء معاينة رجال الأمن لموقع الحادث.

وانتشر فيديو الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر تدخل رجال الأمن لكسر زجاج الباب الأمامي للسيارة الفارهة لإيقاف السائق ومنعه من مواصلة الهروب.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص وأضرار في 3 سيارات، بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور على الكوبري.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة “الشروق” بأن قائد السيارة كويتي الجنسية ويعمل مدرسًا، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، على أن يُعرض صباح اليوم على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بمواطن أدين بتهريب المخدرات في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن خزام بن سلطان بن خزام العتيبي، بعد إدانته بجلب وتلقي كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج.

وأوضحت الداخلية في بيانها أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وأحالته المحكمة المختصة التي حكمت بثبوت ما نُسب إليه، وأكدت المحكمة العليا الحكم بعد الاستئناف، ليصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم شرعًا.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ حكم الإعدام تم في منطقة الرياض يوم الأربعاء 19/2/1447هـ الموافق 13/8/2025م.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين لما تسببه من أضرار جسيمة للأفراد والمجتمع، محذرة كل من يحاول التورط في مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

بعد غياب طويل.. أصالة تعود بإحياء حفلها الأول في بيروت

بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب عن الساحة اللبنانية، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل ضخم في العاصمة بيروت يوم 16 أغسطس.

وعبرت أصالة عبر إنستغرام عن شوقها الكبير لبيروت، مؤكدة أن صوتها سيحمل كل الحب والحنين للعاصمة، واصفة بيروت بأنها مصدر الأمل ورفاهية طفولتها وأصدقائها، وأن جمهورها فيها أشبه بالعائلة القديمة.

وأوضح متعهد الحفلات اللبناني حسين كسيرة أن مبيعات التذاكر تجاوزت 60%، مع توقع نفادها بالكامل، مشيرًا إلى أن الأمسية ستجمع نحو 6000 شخص، لتكون واحدة من أضخم حفلات الصيف في لبنان.

ظهور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في النجف يثير جدلاً خلال “مسيرة الأربعين”

أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تواجده في مدينة النجف العراقية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع عراقجي مشاركًا في “مسيرة أربعين الإمام الحسين”، مرتديًا وشاحًا أسود على رأسه وكتفيه، ما أثار استغراب المعلقين وتباينت التأويلات حول سبب ارتدائه الوشاح.

ورجح البعض أن يكون ارتداء الوشاح وسيلة للحماية من أشعة الشمس الحارقة، وسط موجة حر بلغت درجاتها في العراق 49 درجة مئوية.

وتشهد العراق، في 20 من شهر صفر هجريًا، مناسبة “أربعينية الحسين”، حيث يتوجه ملايين الشيعة سيرًا على الأقدام نحو مدينة كربلاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، مع مشاركة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

رئيس بوليفيا يجري تغييرات في القيادة العسكرية قبل 3 أيام من الانتخابات

أفادت صحيفة Razon أن الرئيس البوليفي لويس آرسي أجرى تغييرات مفاجئة في القيادة العسكرية العليا للبلاد قبل 3 أيام فقط من الانتخابات العامة المقررة يوم 17 أغسطس الجاري.

وشملت التغييرات تعيين الأدميرال المساعد غوستافو بريميتيفو أنيبارو قائدًا مؤقتًا للقوات المسلحة، والعميد روبرتو ديلغاديلو قائدًا للقوات البرية.

كما سيتولى الجنرال ماركو تشوكيوانكا والأدميرال المساعد فريدي رودريغيز قيادة القوات الجوية والبحرية على التوالي.

يُذكر أن الرئيس الحالي كان قد رفض الترشح لإعادة انتخابه سابقًا، ما يجعل هذه التغييرات العسكرية مفاجئة وتثير التساؤلات حول خلفياتها السياسية.

الكويت.. وزير الداخلية يواجه تاجر مخدرات بعد مداهمة معمل لتصنيع المخدرات

وثق مقطع فيديو مواجهة وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح، لمقيم يدير معملاً لتصنيع المخدرات في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن تحت إشراف مباشر من الوزير، من ضبط عبد العزيز جمعة عبود الشريفي، المقيم بصورة غير قانونية، في جاخور مؤجر بمنطقة كبد، حيث كان يدير المعمل لتصنيع وتخزين وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت الوزارة أن المداهمة أسفرت عن ضبط:

25 كيلوغرامًا من مادة الكيميكال جاهزة للترويج.

10 لترات من المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع الكيميكال.

15,000 كبسولة من مادة اللاريكا.

250 غرامًا من مادة الشبو.

كمية كبيرة من الأوراق المشبعة بمادة الكيميكال.

عدد من المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع، ومواد كيميائية متنوعة منها مبيدات حشرية مركزة، مادة الأسيتون، واللاكر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مواد كيميائية خطيرة في تحضير المخدرات، ما يشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من يسعى لترويج المخدرات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.

رومانيا.. اندلاع حريق بسيط في محطة تشيرنافودا النووية وإخماده فوراً

أفادت شركة “نوكليرلكتريكا” الرومانية باندلاع حريق بسيط في وحدة الترشيح بالقسم التقليدي للوحدة الثانية بمحطة تشيرنافودا للطاقة النووية، وتمت السيطرة عليه وإخماده على الفور دون أي مخاطر على السلامة النووية أو البيئة أو العاملين بالمحطة.

وأوضحت الشركة أن المحطة تعمل ضمن المعدلات الطبيعية، مؤكدة أن الحريق لم يؤثر على سلامة تشغيل المحطة. يذكر أن محطة تشيرنافودا هي أكبر منتج للكهرباء في رومانيا، وتعمل فيها وحدتان نوويتان حتى الآن، فيما بلغت نسبة إنجاز وحدتين إضافيتين حوالي 15%.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي وقع حريق محدود في قسم إداري بالمحطة نتج عنه دخان دون لهب، ولم يؤثر على سلامة المحطة أيضاً.

الخارجية الأمريكية تعرض مكافأة 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة العملات المشفرة الروسية “غارانتكس”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها 6 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى القبض على قادة منصة العملات المشفرة الروسية “غارانتكس”، متهمة المنصة باستخدامها في عمليات غسل أموال كبيرة.

وقالت الوزارة إن المنصة قامت بمعاملات بقيمة نحو 96 مليار دولار بين أبريل 2019 ومارس 2025، مشيرة إلى أنها سهلت غسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد المنصة، حيث سبق أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بها، هم المؤسس سيرغي مينديلييف وبافل كارافاتسكي وألكسندر مير سيردا.

كما تم اعتقال أحد مسؤولي المنصة في الهند بناءً على طلب أمريكي، وصادرت السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وفنلندا خوادم المنصة، وتم تجميد أصول بقيمة 26 مليون دولار.

وكانت منصة “غارانتكس” قد علقت خدماتها مؤقتاً بعد تجميد أصولها الرقمية، وتخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2022.

إصابة شخصين بإطلاق نار قرب مسجد في أوريبرو بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، عن إصابة شخصين إثر إطلاق نار وقع قرب مسجد في مدينة أوريبرو.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أحد المصابين أصيب أثناء مغادرته المسجد.

ولم تكشف الشرطة بعد عن ملابسات الحادث، لكنها دعت الجمهور إلى الابتعاد عن مكان الواقعة أثناء البحث عن مطلق النار.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أندرس دالمان، لوسائل إعلام غربية: “نسعى حاليًا جاهدين للعثور على الجاني أو الجناة، ونجري مقابلات مع شهود عيان بالإضافة إلى تحقيقاتنا الفنية”.

وأوضحت الشرطة عبر بيان على الإنترنت أنها فتحت تحقيقًا أوليًا في محاولة قتل. يأتي الحادث بعد عدة حوادث سابقة في أوريبرو، كان أبرزها إطلاق نار في مدرسة الشهر الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصًا، بمن فيهم الجاني.