جرائم تهز تونس ومصر وأوروبا.. من اقتلاع عيني زوجة إلى انفجارات وحوادث رياضية قاتلة

شهدت الساحة العالمية خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية والإنجازات البارزة التي هزت الرأي العام في عدة دول: فتونس تعرضت لجريمة مروعة حيث اقتلع رجل عيني زوجته بدافع طقوس شعوذة من أجل كنز مزعوم، فيما فقد اللاعب المصري الشاب يوسف الشيمي حياته في حادث قطار مأساوي بالقليوبية، على الصعيد الدبلوماسي، حققت مصر فوزاً تاريخياً برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة، بينما شهدت رومانيا مقتل سائح بهجوم دب في جبال الكاربات، وفي ألمانيا، تسببت حادثة انقلاب حافلة بإصابة العشرات، وسط استمرار حرائق الغابات في شرق البلاد، بينما استيقظت روسيا على خبر العثور على جثة نائب رئيس شركة نفط بارز، وبيرو فرضت غرامة مالية على عيادة طبية بعد تسريب معلومات سرية لشخصية مشهورة، وواجهت فرنسا اضطرابات جوية كبيرة بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية، وإيطاليا تعيش على وقع انفجار ضخم في محطة وقود بالعاصمة روما، وأخيراً، شهدت الرياضة العالمية خسائر مؤلمة بوفاة حارس مرمى نيجيري أسطوري ودراج شاب إسباني، فيما سجلت الجزائر حادث سطو عنيف على محل مجوهرات أثار ذعراً واسعاً في قسنطينة.

تونس.. جريمة مروعة لاقتلاع عيني امرأة بدافع “كنز مسحور” تهز الرأي العام

أثارت جريمة بشعة وقعت في ولاية القيروان وسط تونس صدمة واسعة، بعد أن أقدم رجل على اقتلاع عيني زوجته بالكامل، استجابة لتعليمات مشعوذ ادعى أن “لعنة” تمنع الوصول إلى كنز مدفون تحت المنزل، ولا يمكن فكها إلا بتقديم عينين كقربان.

وبحسب التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فقد ارتُكبت الجريمة في معتمدية السبيخة، حيث أقنع المشعوذ، الذي قدم من العاصمة برفقة أفراد من عائلة الجاني، الزوج بضرورة تنفيذ الطقس المزعوم للتخلص من اللعنة والوصول إلى الكنز الموهوم.

والد الضحية، البالغة من العمر 29 عامًا، روى لإذاعة “جوهرة” الخاصة أن ابنته رفضت الانصياع لأوامر زوجها، الذي استدرجها إلى المنزل بحجة المصالحة، ثم باغتها بعد تناول العشاء، حيث اعتدى عليها بعنف واقتلع عينيها باستخدام شوكة طعام، قبل أن يضع العينين في كيس بلاستيكي ويتوجه بهما إلى المشعوذ، تاركًا زوجته تنزف في المنزل.

الضحية نُقلت إلى المستشفى الجامعي في سوسة، حيث تخضع للعلاج بعد تعرضها لنزيف حاد، إضافة إلى كسر في الرقبة وحالة نفسية حرجة. وأكدت مصادر طبية فقدانها البصر بالكامل.

قوات الأمن ألقت القبض على الجاني، الذي أقر بارتكاب الجريمة، وفق ما نقلته الإذاعة المحلية.

مصرع اللاعب المصري الشاب يوسف الشيمي تحت عجلات قطار سريع في حادث مأساوي بطوخ

شهد الوسط الرياضي المصري اليوم الجمعة خبرًا مفجعًا بمصرع اللاعب الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش، في حادث مأساوي أثناء عبوره مزلقان القطار في بلدته طوخ بمحافظة القليوبية.

وقع الحادث عندما حاول يوسف الشيمي، المولود عام 2009، برفقة صديقه يوسف أبو النصر عبور المزلقان في توقيت خاطئ تزامن مع مرور القطار السريع، مما أدى إلى صدم القطار لهما ومصرعهما على الفور في مشهد مأساوي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم نقل جثتي الضحيتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

وأثارت الحادثة حزنًا كبيرًا في أوساط أهالي طوخ والوسط الرياضي، خاصة أن الشيمي كان من المواهب الصاعدة ولعب في صفوف قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، وكان محل متابعة الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين.

مصر تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة لأول مرة في تاريخها

حققت مصر إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق بفوزها برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتقود المنظمة الدولية لمدة أربع سنوات مقبلة، في أول مرة تتولى فيها القاهرة هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1945.

وأعلنت “الفاو” فوز المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى المنظمة، عقب منافسة قوية مع خمسة مرشحين من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. ويُعد رزق، البالغ من العمر 38 عامًا، أول مصري وأصغر شخصية تشغل هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة.

السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أوضح أن هذا الفوز يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الكفاءات الشابة وتمكينها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في روما عملت خلال الأشهر الماضية على دعم الملف المصري بشكل مكثف.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق توسّع الحضور المصري داخل المنظمة، حيث ترأس مصر حاليًا لجنة الشؤون المالية، كما أوكلت مهام المراجعة القانونية والمالية للجهاز المركزي للمحاسبات، فيما حصل بنك الطعام المصري مؤخرًا على جائزة تقديرية من المنظمة.

وتستعد مصر أيضًا لاستضافة المؤتمر الإقليمي السنوي للفاو هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة جديدة لتعزيز دورها في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.

سائح أجنبي يُقتل بهجوم دب في جبال الكاربات الرومانية

لقي سائح أجنبي يبلغ من العمر 48 عامًا مصرعه إثر تعرضه لهجوم من دب في جبال الكاربات الرومانية، بالقرب من قرية أريفو الواقعة على طريق ترانسفاجاراشان الشهير بين السياح. وعُثر على جثة الضحية مصابة بجروح ناجمة عن عضات الحيوان، وفقًا لتقارير رسمية.

وأطلقت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، مع احتمال وقوع وفاة غير متعمدة، فيما قتلت السلطات الدبة الأنثى المشتبه بها بالرصاص بعد تلقيها بلاغًا من شهود العيان.

وتقع قرية أريفو على بعد 160 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بوخارست، وتضم منطقة أريفو وحدها حوالي 112 دبًا، وفقًا لمكتب الغابات. ووفقًا لدراسة أولية لمعهد أبحاث الغابات الحكومي “مارين دراسيا”، ارتفع عدد الدببة في رومانيا خلال السنوات الأخيرة من نحو 3 آلاف إلى ما بين 10 إلى 13 ألف دب، بينما يعتبر الرقم البيئي المقبول حوالي 4 آلاف دب.

وتُعرف الدببة في رومانيا بدخولها المتكرر إلى القرى والمدن بحثًا عن الطعام، مما أدى إلى وقوع عدة حوادث، بعضها مميت. ويحظر قتل الدببة إلا بتصاريح خاصة.

ألمانيا.. إصابة 20 شخصا بحادث انقلاب حافلة

أصيب أكثر من 20 شخصا أحدهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمال شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة. وأوضح المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص.

وانحرفت الحافلة التابعة لشركة “فليكس باص” للنقل في البداية عن الطريق يمينا قبل أن تنقلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وكانت الحافلة، التي تقل 53 راكبا وسائقين اثنين، متجهة من كوبنهاجن إلى فيينا. ووقع الحادث حوالي الساعة 20:40 صباحا (التوقيت المحلي) بالقرب من تقاطع روبيل متجهة إلى برلين.

وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث. وشارك في العملية أيضا أفراد من مراكز شرطة الطرق السريعة القريبة.

وأغلقت السلطات الطريق السريع تماما منذ وقوع الحادث، وليس من الواضح متى سيُعاد فتحه.

تجدر الإشارة إلى أن “فليكس باص” شركة ألمانية تُقدم خدمات سفر منخفضة التكلفة في أوروبا، بالحافلات بشكل رئيسي، وبعضها بالقطار. وبدأت في تقديم خدمة الحافلات لمسافات طويلة في الولايات المتحدة في عام 2018.

حرائق الغابات تواصل التهام مساحات واسعة شرق ألمانيا رغم الجهود المكثفة للسيطرة

يواصل أكثر من ألف فرد من قوات الطوارئ في شرق ألمانيا جهودهم الحثيثة، اليوم الجمعة، لمكافحة حرائق الغابات المتفاقمة، وسط ظروف مناخية معقدة وصعوبة في احتواء النيران، خصوصاً في ولايتي تورينجن وسكسونيا.

ورغم بعض التحسن الطفيف في منطقة مرتفعات زالفلد بولاية تورينجن خلال ليل الخميس/الجمعة، نتيجة توقف انتشار الحريق، إلا أن النيران لا تزال خارج السيطرة بشكل كامل. الوضع يبدو أكثر تعقيداً في منطقة جوريشهايده الواقعة على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج، حيث أفادت متحدثة باسم المنطقة أن الرياح تزيد من صعوبة تقدير المساحة المتضررة بدقة، خاصة وأن الحرائق تمتد بالقرب من منطقة تدريب عسكرية سابقة.

وأفاد مكتب إدارة المنطقة بأن 200 هكتار تضررت حتى صباح الخميس، بينما قدّر رجال الإطفاء مساء اليوم نفسه أن المساحة المتضررة بلغت نحو 1000 هكتار. وتشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة انتشار الحريق بشكل مقلق.

عدد فرق الإنقاذ والطوارئ ارتفع إلى أكثر من 500 فرد من سكسونيا وبراندنبورج، في حين وصلت تعزيزات إضافية من ولاية بافاريا إلى مرتفعات زالفلد، حيث أعلن المتحدث باسم إدارة المنطقة، بيتر لان، أن 562 فرداً يعملون حالياً في الموقع، ومن المنتظر وصول مزيد من العناصر خلال اليوم، مع خطط لبقائهم في المنطقة حتى الأحد المقبل.

وفي تورينجن وحدها، أتت الحرائق على مساحة تُقدَّر بـ250 هكتاراً حتى مساء الخميس، وسط استمرار الجهود لاحتواء ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى مناطق مأهولة أو حساسة بيئياً.

العثور على جثة نائب رئيس “ترانس نفت” قرب منزله في موسكو

عُثر صباح اليوم على جثة أندريه بادالوف، نائب رئيس شركة “ترانس نفت”، قرب منزله في منطقة غربي موسكو. ووفقًا للمصادر الروسية، يُرجح أن يكون بادالوف قد سقط من نافذة شقته الواقعة على طريق روبليوفسكوي.

المصادر أفادت أن الحادث وقع أثناء وجود زوجة وابنتي بادالوف في الشقة. وكان بادالوف، البالغ من العمر 62 عامًا، قد انضم إلى شركة “ترانس نفت” عام 2021، حيث تولى مسؤولية الإشراف على التحول الرقمي الشامل وأتمتة العمليات الإنتاجية ضمن نظام ضخ النفط بالكامل، والتحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

العثور على جثة نائب رئيس شركة “ترانس نفت” قرب منزله في موسكو

عثرت فرق الطوارئ الروسية على جثة أندريه بادالوف، نائب رئيس شركة “ترانس نفت”، قرب منزله غربي موسكو، في حادث يُرجح أنه نجم عن سقوطه من نافذة شقته.

وبحسب مصادر الطوارئ، فقد وقع الحادث صباح اليوم على طريق روبليوفسكوي، وكان بادالوف البالغ من العمر 62 عاماً في شقته برفقة زوجته وابنتيه وقت وقوع الحادث.

انضم بادالوف إلى شركة “ترانس نفت” عام 2021، حيث تولى مسؤولية الإشراف على التحول الرقمي الشامل وأتمتة العمليات الإنتاجية ضمن نظام الضخ بالكامل، ما جعله أحد الشخصيات البارزة في الشركة.

والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

بيرو.. غرامة ضخمة لعيادة طبية بسبب تسريب معلومات سرية عن شاكيرا

فرضت هيئة الرقابة الصحية الوطنية في بيرو (سوسالود) غرامة مالية تجاوزت 668 ألف سول (نحو 187 ألف دولار) على عيادة ديلغادو أونا في العاصمة ليما، بعد تسريبها معلومات طبية تخص المغنية الكولومبية شاكيرا خلال تلقيها العلاج في فبراير الماضي.

وكانت شاكيرا قد زارت العيادة عقب تعرضها لآلام حادة في البطن أثناء وجودها في ليما، لتكتشف السلطات لاحقاً أن العيادة انتهكت خصوصيتها بنشر بيانات طبية سرية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التدخل وفتح تحقيق رسمي.

وصنّفت “سوسالود” هذه الحادثة على أنها “انتهاك جسيم” للقوانين المحلية، مشيرة إلى أن سرية المعلومات الصحية حق مكفول بموجب الدستور البيروفي وقانون الصحة العامة، إلى جانب اللوائح المنظمة لحقوق المرضى.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن “كل شخص يتلقى الرعاية الصحية، بغض النظر عن جنسيته أو نوع التأمين أو مكان العلاج، له الحق في المعاملة باحترام تام لكرامته وخصوصيته، مع ضمان حماية المعلومات المتعلقة بصحته”.

من جهتها، أوضحت إدارة العيادة أن القرار الصادر بحقها “ليس نهائياً”، مؤكدة نيتها تقديم طعن أمام المحكمة المختصة التابعة للهيئة الرقابية خلال الأيام المقبلة.

القضية أعادت الجدل حول خصوصية المشاهير داخل المؤسسات الطبية، وأثارت دعوات لتشديد الرقابة على تسريب البيانات في عالم تتزايد فيه المخاطر الرقمية والانتهاكات غير القانونية للمعلومات الشخصية.

فرنسا.. إلغاء نحو ألف رحلة جوية بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية

تسبّب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا اليوم الجمعة بإلغاء قرابة ألف رحلة جوية، مع اتساع نطاق الاحتجاجات قبيل انطلاق عطلة المدارس الصيفية، في واحدة من أكبر موجات الاضطراب التي تشهدها حركة الطيران في البلاد.

وبحسب المديرية العامة للطيران المدني (DGAC)، فقد تم إلغاء نحو ألف رحلة قادمة ومغادرة من فرنسا خلال اليوم الثاني من الإضراب، بينما قدرت الرابطة الأوروبية لشركات الطيران “Airlines for Europe” إجمالي الرحلات الملغاة خلال يومي الإضراب بنحو 1500 رحلة، ما سيؤثر على حوالي 300 ألف مسافر.

صحيفة لو باريزيان أشارت إلى أن الوضع في مطارات باريس مرشح لأن يكون أكثر توتراً اليوم مقارنة بيوم أمس، إذ قررت شركات الطيران تقليص جدول رحلاتها بنسبة 40%، مقارنة بـ 25% يوم الخميس. كما طالت الإجراءات مطارات أخرى في مختلف المدن الفرنسية.

وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو حذّر من أن الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران، بما فيها الناقل الوطني “إير فرانس”، قد تصل إلى ملايين اليورو نتيجة الإضراب.

وتقود نقابتا USAC-CGT وUNSA-ICNA هذا التحرك الاحتجاجي، وتمثلان نحو 33% من العاملين في قطاع مراقبة الملاحة الجوية. وتطالب النقابات بتحسين ظروف العمل، وإنهاء النقص الحاد في الموظفين، وتجاوز ما وصفته بـ”الإدارة السامة” والمشاريع التقنية الفاشلة.

انفجار ضخم في محطة وقود بشرق روما يوقع إصابات بين رجال الشرطة والإطفاء والمدنيين

تعرضت محطة وقود في حي برينيستينو بشرق روما لانفجار ضخم، الجمعة، أدى إلى إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثمانية من رجال الشرطة ورجل إطفاء، وفق ما أعلنت السلطات الإيطالية.

وقع الانفجار في محطة فيا دي جوردياني للبنزين والديزل وغاز البترول المسال، وسط دوى سمع في أنحاء العاصمة الإيطالية. وأكدت إدارة الإطفاء أن الحريق لا يزال مشتعلاً بعد انفجار خزان، مما دفع أحد رجال الإطفاء إلى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت خدمات الطوارئ قد تواجدت في الموقع قبل وقوع الانفجار، استجابة لاستدعاء عقب اصطدام شاحنة بخط أنابيب في محطة الوقود. امتد الحريق إلى مستودع قريب، وتسببت موجة ارتدادية ناتجة عن الانفجار بأضرار لمبانٍ مجاورة.

وأشار مسؤول محلي لوكالة رويترز إلى إصابة ثمانية من رجال الشرطة، بينما أفادت مصادر إعلامية بإصابة رجال إسعاف ومارة، دون تحديد العدد الدقيق. ونقلت خدمات الطوارئ خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهر موقع روما توداي صورًا لسحابة ضخمة من الدخان والنيران ترتفع فوق محطة الوقود، فيما أظهرت صور إدارة الإطفاء أن المحطة تعرضت لدمار شبه كامل جراء الانفجار.

السلطات الإيطالية تواصل التعامل مع الحريق وتباشر التحقيق في ملابسات الحادث.

وفاة حارس المرمى النيجيري الأسطوري بيتر روفاي عن 61 عاماً

فجع الوسط الرياضي النيجيري، الخميس، بوفاة بيتر روفاي، حارس المرمى الأسطوري وأحد أعمدة كرة القدم النيجيرية في التسعينيات، عن عمر ناهز 61 عاماً، إثر معاناة طويلة مع المرض.

وعرف روفاي بلقب “دودوماينا”، ولعب دوراً محورياً في تتويج منتخب نيجيريا بلقب كأس الأمم الإفريقية 1994 في تونس، كما شارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1994 و1998، ضمن الجيل الذهبي لـ”النسور الخضراء”.

ونعى الاتحاد النيجيري لكرة القدم الحارس الراحل في بيان رسمي، مشيراً إلى مكانة روفاي كبطل إفريقي وعلامة فارقة في تاريخ الكرة النيجيرية. كما عبر الأمين العام للاتحاد، محمد سانوسي، عن حزنه الشديد على فقدان اللاعب.

وشهدت مسيرة روفاي الدولية 65 مباراة بين عامي 1983 و1998، وخاض تجارب احترافية في أندية محلية ودولية في بنين، بلجيكا، هولندا، وإسبانيا.

يذكر أن وفاة روفاي جاءت بعد ساعات من إعلان وفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي في إسبانيا.

الخميس الأسود.. مصرع الدراج الإسباني بورخا غوميز في حادث مأساوي خلال اختبارات “JuniorGP”

فُجع الوسط الرياضي الإسباني، الخميس، بوفاة الدراج الشاب بورخا غوميز (20 عاماً) إثر تعرضه لحادث تصادم مروع خلال جولة اختبارية على حلبة ماغني-كور الفرنسية، ضمن التحضيرات لجولة بطولة “JuniorGP” المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد سقط غوميز بمفرده أثناء القيادة، قبل أن يتعرض لاصطدام عنيف من أحد المتسابقين القادمين خلفه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وكان غوميز يتصدر بطولة “European Superstock Championship” هذا الموسم على متن دراجة هوندا CBR600RR، بعد تحقيقه نتائج لافتة، منها المركز الثاني في إستوريل والفوز في خيريز، كما تصدّر “European Superbike Championship” بفوزه في أربعة سباقات من أصل ستة.

الدراج الإسباني كان يُعد من المواهب الصاعدة، وشارك في 15 سباقاً ضمن فئة “Moto2” بين عامي 2022 و2023، وحقق أفضل نتيجة له في المركز الـ16 بالنمسا العام الماضي. كما شارك في بطولة “WorldSSP”، مسجلاً نقاطاً في جولتي كريمونا وأراغون.

وفاة غوميز تأتي بعد يوم واحد فقط من وفاة النجم النيجيري بيتر روفاي، حارس مرمى منتخب “النسور الخضراء” سابقاً، ما دفع وسائل الإعلام والجماهير إلى وصف الخميس بـ”الخميس الأسود” في الرياضة العالمية.

سطو بالسيوف والحجارة على محل مجوهرات في قسنطينة.. والشرطة توقف الجناة

وثّق مقطع فيديو نشرته الشرطة الجزائرية لحظات اقتحام ثلاثة أشخاص لمحل بيع مجوهرات بمدينة قسنطينة، مستخدمين الحجارة والأسلحة البيضاء في عملية سطو أثارت صدمة واسعة بين السكان.

ووفق بيان صادر عن مديرية الأمن، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف الجناة واسترجاع كامل المسروقات، فيما وُجهت للموقوفين تهم تتعلق بـ”تكوين جماعة أشرار” و”السطو باستعمال أسلحة بيضاء”، إلى جانب “تخريب ممتلكات الغير”.

الحادثة أعادت الجدل حول تصاعد وتيرة الجرائم في المدينة، خاصة أنها وقعت بعد أيام من جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، ما زاد من حالة الاستياء والقلق لدى سكان قسنطينة.