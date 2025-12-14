جرائم وحرائق وعمليات تهريب تهزّ العالم

شهدت الساحة العالمية سلسلة من الحوادث المأساوية، ففي العراق، اعتدى طبيب على زوجته وأشعل النار فيها، بينما قتلت عملية إطلاق نار في جامعة براون بالولايات المتحدة شخصين وأصيب ثمانية آخرون، كما توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا في الإمارات عن عمر 78 عامًا، فيما أحبطت الأردن محاولات تهريب مخدرات بالبالونات، وفككت ألمانيا خلية إرهابية كانت تخطط لمهاجمة سوق عيد الميلاد، بينما توقفت الشرطة المغربية عن أعمال شغب رياضية، كما شهدت المغرب حريقًا هائلًا في سوق التمور، في حين اضطرت طائرة أمريكية للعودة اضطراريًا بسبب عطل في المحرك.

البرد القارس يودي بحياة 9 مهاجرين قرب الحدود المغربية-الجزائرية

لقي تسعة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم بين 3 و12 ديسمبر الجاري، نتيجة البرد القارس قرب منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة على الحدود المغربية-الجزائرية.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الضحايا، بينهم فتاتان، لم تتمكن أجسامهم المنهكة من مقاومة درجات الحرارة المنخفضة.

وتم دفن ستة جثامين يوم 12 ديسمبر، بينما احتُفظ بجثتين بناءً على طلب عائلتيهما، وعُثر على الجثة التاسعة في اليوم نفسه.

وأكدت الجمعية خطورة الهجرة غير النظامية في المناطق الجبلية والوعرة شبه الخالية من السكان، معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا ومطالبتها بمتابعة هذا الملف لحماية حق التنقل المكفول دوليًا.

مصرع 16 شخصًا وإصابة 20 آخرين في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون الأحد، إثر حادث مأساوي لحافلة مدرسية شمال غرب كولومبيا.

ووقع الحادث عندما سقطت الحافلة، التي كانت تقل طلاب مدرسة ثانوية عائدين من رحلة مدرسية، في حفرة.

وأعلن حاكم إدارة أنتيوكيا، أندريس خوليان ريندون، أن السلطات فتحت تحقيقًا عاجلًا لتحديد أسباب الحادث وتقديم الدعم للمصابين.

نقل 14 سائحاً بيلاروسياً إلى المستشفى إثر حادث حافلة في بولندا

تعرضت حافلة تقل 48 سائحاً بيلاروسياً لحادث مروري في مدينة جيشوف البولندية أثناء توجههم إلى هنغاريا، ما أسفر عن نقل 14 منهم إلى خمسة مستشفيات في المدينة نتيجة إصابات طفيفة ومتوسطة، دون تسجيل أي وفيات.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية البيلاروسية أن القنصلية في بيالا بودلاسكا تتابع الحادث عن كثب وتقدم الدعم للمصابين، فيما لم تُكشف بعد أسباب وملابسات الحادث.

الشرطة العراقية تعتقل طبيبًا أحرق زوجته في الموصل

هزّت جريمة عنف أسري مدينة الموصل شمالي العراق، بعدما أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى إلقاء القبض على رجل يعمل طبيبًا أقدم على حرق زوجته داخل سيارتها على خلفية خلافات عائلية.

وأوضحت شرطة نينوى أن قسم شرطة أبي تمام، وبالتنسيق مع قسم استخبارات التقنيات والمعلومات، تحرّك عقب ورود بلاغ عن حادثة اعتداء في منطقة حي نركال بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، ونجح في تحديد مكان المشتبه به وإلقاء القبض عليه في منطقة السرجخانة، بالاعتماد على تتبع كاميرات المراقبة.

وبيّنت الشرطة أن المتهم يعمل طبيبًا، وأن الضحية طبيبة أيضًا، حيث اعتدى عليها بعد كسر زجاج السيارة التي كانت بداخلها، وسكب مادة البنزين على وجهها، وأشعل النار، ما أدى إلى إصابتها بحروق في الوجه واليدين.

وأفادت الجهات الأمنية بنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومباشرة الإجراءات القانونية بحق الزوج.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن حالة الطبيبة حرجة، وأن نسبة الحروق بلغت نحو 40 في المئة، وتراوحت بين الدرجتين الثانية والثالثة، بينما تخضع حاليًا لعناية طبية مكثفة في أحد مستشفيات مدينة الموصل.

الأردن يحبط أربع محاولات لتهريب المخدرات باستخدام بالونات موجهة على الحدود الشرقية

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، فجر السبت، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الواجهة الحدودية ضمن نطاق مسؤوليتها.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن عمليات التهريب كانت تعتمد على بالونات موجهة بأجهزة تحكم بدائية الصنع، حيث تمكنت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من رصد البالونات في مواقع متفرقة والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه تم تسليم المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط تهريب المخدرات بهذه الطريقة، إذ سبق أن سجلت محاولتان مشابهتان مطلع هذا الشهر.

وأضافت المصادر أن البالونات تم رصدها في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية، وعملت القوات على إسقاطها ضمن إجراءات التنسيق الأمني بين حرس الحدود والأجهزة المختصة لمكافحة المخدرات، بما يضمن ضبط العمليات ومنع تهريب المواد المخدرة.

مقتل شخصين وإصابة ثمانية في حادث أمني بجامعة براون

أعلن مسؤولون سقوط قتيلين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق نار داخل حرم جامعة براون بولاية رود آيلاند الأميركية، بينما تواصل قوات الأمن البحث عن المشتبه به الذي لا يزال طليقًا.

وأكد عمدة مدينة بروفيدنس بريت سمايلي خلال مؤتمر صحافي وفاة شخصين بعد ظهر السبت، وأوضح أن المصابين الثمانية في حالة حرجة لكنها مستقرة، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات الأمنية المكثفة في محيط الجامعة.

ووقع إطلاق النار داخل مبنى باروس وهولي الذي يضم أقسام الهندسة والفيزياء، حيث كان مقررًا إجراء عدد من الامتحانات، ما دفع السلطات إلى فرض أوامر التزام الأماكن وإخلاء بعض المرافق.

ووصف مسؤولو إنفاذ القانون المشتبه به بأنه رجل يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وأفادوا أن آخر ظهور له كان أثناء مغادرته المبنى، مع الإشارة إلى عدم العثور على سلاح في موقع الحادث حتى الآن.

وقال نائب قائد الشرطة تيموثي أوهارا إن الأجهزة الأمنية تستخدم جميع الموارد الممكنة لتعقب المشتبه به، ودعا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم الاقتراب من المنطقة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى إحاطة حول حادث إطلاق النار في جامعة براون، وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التعامل مع الحادث ميدانيًا.

الدار البيضاء.. توقيف 14 شخصًا لتورطهم في أعمال شغب رياضي باستخدام الأسلحة

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء مساء السبت من توقيف 14 شخصًا يشتبه في تورطهم في أعمال عنف مرتبطة بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وأفاد مصدر أمني بأن مصالح الشرطة تلقت إشعارًا بتورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في انتمائهم إلى فصيلين من مشجعي إحدى فرق كرة القدم المحلية، في تبادل أعمال عنف باستخدام أسلحة بيضاء بالشارع العام، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح واستدعاء تدخل دوريات الشرطة لفرض النظام العام وتأمين المكان.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيهم واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة تمثلت في الرشق بالحجارة، ما تسبب بأضرار لأربع سيارات تابعة للأمن الوطني، قبل أن تنجح التحريات الميدانية خلال وقت وجيز في توقيف 14 شخصًا من بين المشتبه بهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أجهزة الأمن المغربية والإسبانية تكشف شبكة تهريب جوي للمخدرات

أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات كانت تنقل “حشيش الكيف” من المغرب إلى إسبانيا عبر مروحيات، وذلك ضمن عملية واسعة استهدفت التهريب الجوي للمخدرات إلى أوروبا.

وأوضح الحرس المدني الإسباني في بيان أن المروحيات المستعملة كانت قادرة على نقل ما بين 500 و900 كيلوغرام من المخدرات في كل شحنة، مضيفًا أن البضاعة المحظورة كانت تخزن في مزارع ومستودعات بجنوب إسبانيا قبل توزيعها بريًا إلى دول أوروبية أخرى.

وخلال المداهمات التي جرت في مدن مالقة وألميريا ومورسيا، صادرت السلطات إحدى المروحيات و657 كيلوغرامًا من المخدرات، إضافة إلى خمسة أسلحة ومبالغ نقدية ومركبات، فيما أوقف 6 أشخاص مرتبطين بالشبكة.

وشارك في العملية أيضًا أجهزة الأمن المغربية والبلجيكية والسويدية، ما يعكس التعاون الدولي المكثف لمكافحة شبكات التهريب الحديثة التي تعتمد وسائل جوية متطورة.

المغرب.. حريق مهول في سوق التمور بمدينة أرفود

شهدت مدينة أرفود التابعة لإقليم الرشيدية بالمغرب حريقًا هائلًا في سوق التمور، أسفر عن خسائر مادية كبيرة في محلات التجار، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت صحيفة “هسبريس” المغربية، نقلاً عن مصادر محلية، أن الحريق اندلع صباح اليوم بشكل مفاجئ في المحلات التجارية بالسوق المركزي بمدينة أرفود. ولم تُعرف أسبابه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن مصالح الدفاع المدني هرعت بسرعة لإخماد النيران، وتمكنت بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والساكنة من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى المحلات التجارية المجاورة.

وأكدت الصحيفة أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحريق، بينما لم يتم إحصاء الخسائر المادية بعد.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية بمدينة أرفود، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق، الذي يمثل ضربة قوية لتجار التمور في المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة أرفود شهدت في الوقت نفسه تساقطات مطرية مهمة، مما أثار تساؤلات بين التجار والساكنة حول ما إذا كان السبب يعود إلى التيار الكهربائي أو نتيجة لفعل فاعل.

ألمانيا تفكك خلية تخطط لهجوم بسيارة على سوق عيد الميلاد

أعلنت السلطات الألمانية إلقاء القبض على خمسة أشخاص للاشتباه بتورطهم في مخطط إرهابي استهدف اقتحام سوق لعيد الميلاد باستخدام سيارة بهدف قتل وإصابة رواده.

وأفادت الشرطة والمدعون العامون بأن الموقوفين يشملون مصريًا وثلاثة مغاربة وسوريًا، وجرى اعتقالهم على خلفية التخطيط لتنفيذ الهجوم في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأوضح بيان للشرطة أن المخطط كان يستهدف سوقًا لعيد الميلاد في منطقة دينغولفينغ-لانداو، عبر استخدام سيارة لدهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل السوق.

ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاضٍ السبت، وجرى الإبقاء عليهم قيد الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

ورفعت السلطات الألمانية حالة التأهب الأمني تحسبًا لأي هجمات محتملة على أسواق عيد الميلاد، مع تكثيف الإجراءات الوقائية وانتشار قوات الأمن في محيط التجمعات العامة.

عودة اضطرارية لطائرة يونايتد إيرلاينز بسبب فقدان الطاقة في المحرك

اضطرت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت متجهة إلى طوكيو للعودة إلى مطار دالاس قرب واشنطن بعد ظهر السبت، إثر تعرضها لعطل في أحد محركاتها أثناء الإقلاع، وفق إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب فقدان الطاقة في أحد المحركات، مشيرًا إلى عدم وقوع أي إصابات بين الركاب البالغ عددهم 275 راكبًا و15 من أفراد الطاقم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد الدخان بالقرب من المدرج في مطار دالاس، الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومترًا من واشنطن العاصمة، وأكدت إدارة الطيران أنها ستفتح تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز بوينج 777-200.

وقال وزير النقل شون دافي في منشور على منصة إكس إن قطعة من غطاء محرك الطائرة انفصلت واشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى حريق محدود على أرض المطار، وأوضحت هيئة مطارات العاصمة واشنطن أن الحريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات.

وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا في الإمارات عن 78 عامًا

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا اليوم الأحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عامًا.

وُلد الراحل في إدلب عام 1947، ودرس الأدب العربي والفلسفة الإسلامية، وكان له إسهامات كبيرة في قضايا الإعلام والعولمة ودور العرب في النهضة الأوروبية. بدأ مسيرته المهنية كمدرس للأدب العربي في ثانويات إدلب، ثم انتقل للعمل في التلفزيون السوري حيث تولى إدارة البرامج والإنتاج الدرامي.

وشغل آغا أيضًا عضوية مجلس الشعب السوري وعمل مستشارًا للرئيس الراحل حافظ الأسد، كما شغل مناصب دبلوماسية حيث كان سفيرًا لسوريا في سلطنة عمان والإمارات.

وتولى وزارة الثقافة السورية في عام 2006، وتركت إرثًا من المؤلفات في الأدب والسياسة والفنون والفلسفة، من أبرزها “بين السياسة والإعلام”، “بين السياسة والثقافة”، و”من طيوب الذاكرة”، بالإضافة إلى ذلك، قدم برامج تلفزيونية ثقافية وتعليمية مثل “شعراء العربية”، “الشعر والشعراء”، “دوحة المعرفة” و”مائة عام من الإبداع”.

ورحل آغا تاركًا خلفه تاريخًا حافلًا بالإنجازات الثقافية والإعلامية التي شكلت جزءًا من مشهد الثقافة والفكر في سوريا.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق أفغانيين أدينا بتهريب الهيروين

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين أفغانيين بعد إدانتهما بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة في منطقة المدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار حماية المجتمع من آفة المخدرات وتطبيق أقصى العقوبات بحق مهربيها، محذرة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.