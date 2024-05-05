جريمة اغتصاب مروعة تهز لبنان

توفيت فتاة لبنانية، في العقد الثالث من العمر في فندق بمنطقة الروشة أمس السبت، بعد تعرضها لاعتداء في مستودع الفندق، وإلقائها فيه.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن عاملاً في الفندق اعتدى على الشابة، من مواليد العام 1990، وهي تعمل معه في تنفس الفندق، مشيرة إلى أن العامل اغتصبها وعنفها وألقاها في مخزن الفندق.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحالة حرجة جداً، حيث فارقت الحياة.

وفتحت قوى الأمن تحقيقاً في الحادث، وهي تلاحق المتهم للقبض عليه بعد تواريه عن الأنظار، موضحة أنه بناء على إشارة القضاء تم تسليم التحقيق إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وجاءت هذه الجريمة، في وقت تتواصل التحقيقات بقضية عصابة “التيك توك” التي هزت الرأي العام في لبنان، لاسيما بعدما تكشفت معلومات عن استدراج عدة أطفال لاغتصابهم.

وتفجرت القضية قبل أيام، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدداً من القاصرين ادعوا لدى النيابة العامة حول تعرضهم لاعتداءات جنسية، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات، وتم توقيف 8 مشتبه بهم حتى الآن.