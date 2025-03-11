جريمة بشعة بحقّ طفلة وأخرى قبل السحور وعشرات القتلى والجرحى بانقلاب حافلة

لقي أكثر من 12 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب على أحد الطرق السريعة بمدينة جوهانسبرع في جنوب إفريقيا.

ووفقا لخدمات الطوارئ، “وقع الحادث بالقرب من مطار “أو آر تامبو الدولي”، حيث اصطدمت الحافلة بأحد جوانب الطريق السريع وانقلبت على جانبها”.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في مدينة إيكورهوليني، ويليام نثلادي، “إن الحافلة كانت تقل ركابا من بلدة كاتليهونغ شرقي جوهانسبرغ، ومن بين الضحايا 9 رجال و3 نساء لقوا حتفهم في موقع الحادث، بينما لا تزال جثتان عالقتين بين الحطام”.

في غضون ذلك، لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد سبب الحادث بشكل دقيق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا موسعا للكشف عن ملابساته.

جريمة قتل قبل السحور

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة في مصر، جريمة قتل مروعة خلال وقت السحور، حيث أقدم شاب على قتل صديقه طعنا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، كشفت التحريات الأولية أن “المتهم دخل في مشادة كلامية مع صديقه بسبب خلاف شخصي، وسرعان ما تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، ثم استل المتهم سكينا ووجه طعنة نافذة للمجني عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور”.

وقال المتهم، إن “المجني عليه طالبه بعدم تكرار الوقوف أمام منزله “بيقولي متقفش قدام بيتنا تاني”، وبسبب ذلك نشبت بينهما مشاجرة انتهت بجريمة القتل”.

وأضاف المتهم أن “المشادة الكلامية تحولت سريعا إلى مشاجرة، وقام على أثرها بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض”.

مصر.. مصرع ممثلة وإصابة أخريات في حادث “بترعة المريوطية“

وقع حادث مروع في منطقة شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، “أسفر عن مصرع ممثلة وإصابة ثلاثة أخريات وذلك في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “السيارة تابعة لمكتب كاستينج، وكانت تقل 4 فتيات تعملن في مجال التمثيل وسائق السيارة عائدين من مكان للتصوير بمنطقة المريوطية بالبدرشين، وأفادت تحريات مباحث الجيزة، أن الفتيات ممثلات عقب انتهائهن من التصوير أقلتهن السيارة لإعادتهن لمنازلهن، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بيد سائقها بسبب كومة من الرمال على جانب الطريق وسقطت في ترعة المريوطية، وأسفر الحادث عن إصابة السائق والممثلات وتم نقلهم إلى المستشفى إلا أن إحداهن فارقت الحياة وتدعى نورهان وتبلغ من العمر 38 عاما”.

الداخلية المصرية تضبط تشكيلات عصابية تمارس النصب الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، “القبض على ثلاث تشكيلات عصابية تحتال على المواطنين إلكترونيا، من خلال منصات تشبه FBC بعد تقدم مواطنين ببلاغات ضدها”.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنه: “استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة FBC الإلكترونية، فقد تم رصد (3) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى “GME – RGA – BTS” عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت”.

وأضافت أنه: “تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه (قرابة 15 ألف دولار)”.

وتابعت أنه: “أمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم (39 شخص) وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية– عدد من السيارات– مشغولات ذهبية– عدد من الهواتف والحواسب المحمولة)”.

ولفتت إلى أنه “بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)”.

وبحسب البيان فقد: “تبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها “مصر” وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية”.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من “التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم”.

المغرب.. جريمة بشعة بحق طفلة تهز منطقة القنيطرة

ذكرت مصادر موقع “هسبريس”، “أنه تم العثور، صباح اليوم، على جثة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات مرمية في حاوية قمامة، بإقليم القنيطرة بالمغرب”.

وبحسب الموقع، “الضحية، تعرف باسم “جيداء”، كانت تقطن بالحي الإداري بالقرب من مقر الجماعة ومركز الدرك الملكي بسيدي الطيبي، مشيرة إلى أنها اختفت تزامنا مع صلاة التراويح أمس الاثنين”.

ووفقا للمصادر، “بعد تناقل صور الضحية على صفحات محلية بمواقع التواصل الاجتماعي، تم العثور عليها صباح اليوم الثلاثاء جثة بحاوية نفايات من الحجم الكبير”، وأعرب سكان المنطقة “عن غضبهم الشديد مطالبين بتعزيزات أمنية ومعاقبة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة”.

الجزائر.. 5 سنوات سجنا لباعة لحوم الحمير والبغال

قضت محكمة سطيف بالجزائر، “بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسيين في قضية بيع لحوم الحمير والبغال، وسنتين حبسا نافذا للناقلين”.

ووفقا لقناة “النهار”، “تم توجيه تهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص للمتهمين في القضية”.

وحسب نفس المصادر، “فإن القاضي سلط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتز لها الرأي العام المحلي لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري”.

وكانت “تمكنت مصالح الشرطة بمدينة سطيف (شرقي الجزائر) من الإطاحة بعصابة تمتهن بيع لحوم “الحمير والبغال” عشية شهر رمضان”.