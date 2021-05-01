جريمة بشعة تهز كاباو.. عم يقتل أبناء شقيقه وزوجته

هزت مدينة كاباو بالجبل الغربي، يوم الخميس، جرمة قتل وُصِفت بالمروعة والبشعة.

وبحسب ما أفاد مكتب البحث الجنائي طرابلس في بلاغ، فإنه عند صلاة المغرب وقعت جريمة مروعة راح ضحيتها الأب والأم وطفل وطفلة، وذلك عند دخول شخصين ملثمين لبيت العائلة وقاما بقتل الأب والـم وطفليهما دون شفقة أو رحمة.

وكانت عائلة فاضل عاشور تستعد للإفطار وكانت الأم تجهز فطورها إذ باغثها المجرمون وقتلوهم بدم بارد.

وعلى إثر ذلك، استنفرت فرق الأمن بعد التعرف على القتلة، أحدهم فاضل المغدور به، وذلك على خلفية مشاكل مالية ربما ناتجة عن ميراث..

وألقت أجهزة أمنية في العاصمة القبض عليهم بعد هروبهم من مدينة كاباو، ولازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة.

وتم إلقاء القبض على المتهمين في عملية القتل فجر الجمعة، في منطقة النجيلة بضواحي العاصمة طرابلس، وفور بدء التحقيق اعترفو بما نسب إليهم من جرائم.