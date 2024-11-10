جريمة بشعة في العراق.. قتل أسرة بالكامل وحرق منزلها

كشفت وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل قتل أسرة بالكامل وحرق منزلها في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “تم الكشف عن حادث قتل أسرة بالكامل وحرق دارها ضمن ناحية العباسية في سامراء، حيث تم ضبط وتحريز المبارز الجرمية من موقع الحادث بحضور خبراء الأدلة الجنائية”.

وأضاف البيان: “ولدى مواجهة المتهم بالأدلة اعترف بجريمته ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة والواقع ولاعترافه، وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات”.

مكافحة إجرام بغداد تكشف حادث قتل عائلة بالكامل وحرق دارها في ناحية العباسية بسامراء بإشراف السيد وزير الداخلية ومتابعة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية العراقية‏ في الأحد، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤