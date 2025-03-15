جريمة تهزّ ألمانيا.. ممرّض يقتل «مرضاه» لكي لا يزعجوه ليلا!

أعلنت السلطات القضائية الألمانية “توسيع لائحة الاتهام ضد ممرض قتل المرضى في عيادة للرعاية التلطيفية غربي البلاد، لتسهيل عمله”.

وأعلنت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في مدينة آخن الألمانية، اليوم السبت، “أن الادعاء العام تقدم بلائحة اتهام تكميلية للاشتباه في أن الممرضة قتلت أربعة مرضى آخرين وحاول القيام بذلك في تسع حالات أخرى، وذلك في غضون بضعة أشهر”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “يُتهم الرجل الألماني ،44 عاما، بارتكاب تسع جرائم قتل، و34 محاولة قتل، عن طريق “إعطاء ضحاياه جرعات زائدة من مسكنات الألم أو المهدئات”، ويُعتقد أن “الدافع وراء الجريمة هو، رغبة الرجل في العمل في نوبات ليلية هادئة، وبذل أقل جهد ممكن مع المرضى”، وبحسب بيانات لائحة الاتهام، “فإن جميع هذه الجرائم ارتُكبت بين ديسمبر 2023 ومايو 2024”.

هذا “ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل في 24 مارس الجاري “بتهم أولية عددها 30 تهمة، وتشمل خمس جرائم قتل و25 محاولة قتل”، وصرحت المتحدثة باسم المحكمة بأنه “لم يتقرر بعد ما إذا كانت القضايا الجديدة ستُدرج في هذه المحاكمة”.

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