جريمة تهزّ العراق.. رجل يطلق النار على عائلته في الأنبار (فيديو)

شهد الشارع العراقي جريمة مروعة، حيث أقدم رجل على إطلاق النار على عائلته وعدد من المارة في الأنبار، ما تسبب بمقتل 8 أشخاص منهم 5 من عائلته!

وظهر في مقطع فيديو، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، “قيام شخص مسلح بإطلاق النار على رجلين أحدهما يجلس على الرصيف فيرديه قتيلا، فيما يبدو أن الآخر قد فر”.

وأظهر الفيديو، “دخول الشخص الذي يحمل رشاشا محل بقالة ليطلق النار بشكل عشوائي على 4 أشخاص من المتسوقين، ليسقط منهم اثنان على الأرض”.

وقال مصدر أمني، “إن شخصا أقدم على إطلاق النار على أفراد عائلته، وعلى عدد من الأشخاص مستخدما سلاحا من نوع “كلاشينكوف”.

وبين المصدر أن “الضحايا هم زوجته (ابنة عمه) ووالداها وشقيقتاها وصاحب أسواق قرب المنزل و2 من المارة”، مشيرا إلى :أن سبب المشكلة هو قدوم أهل زوجته وإرجاعها إلى منزلهم لأنه مدمن على تعاطي المخدرات والكحول ويئسوا من محاولات إصلاحه”، وأكد المصدر أنه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل القوات الأمنية.