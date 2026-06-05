جريمة تهز بنغازي.. تفاصيل صادمة بقضية مقتل الطفل «رواد أحمد خليفة القديري»

أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى أن قسم التحريات العامة تمكن، عقب عمليات بحث وتحرٍ مكثفة استمرت لأكثر من أسبوعين، من كشف ملابسات واقعة اختفاء الطفل رواد أحمد خليفة القديري، والعثور على جثمانه في قضية هزّت الرأي العام الليبي لما حملته من تفاصيل مأساوية.

وأوضحت المديرية أن فرق التحريات واصلت أعمالها الميدانية وجمع المعلومات وتتبع الأدلة والخيوط، إلى أن تمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي إطار استكمال التحقيقات، تم العثور على جثمان الطفل مدفونًا داخل فناء أحد المنازل في منطقة القرية – المساكن، وذلك بعد عمليات بحث دقيقة جرت بالتنسيق مع النيابة العامة وأعضاء الأدلة الجنائية.

كما نشرت مديرية أمن بنغازي تسجيلات مصورة تضمنت اعترافات للمتهمين، كشفت تفاصيل الحادثة وكيفية وقوعها، إلى جانب خطوات إخفاء الجثمان والتستر على الواقعة خلال الفترة الماضية.

وأكدت المديرية أن التحقيقات أسفرت عن تورط زوجة عم الطفل بمساعدة شقيقتها وعدد من الأقارب في القضية، مشيرة إلى أن المتهمة الرئيسية أقرت خلال التحقيقات بما جرى، قبل استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات الجنائية التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية في ليبيا، حيث تعتمد مديريات الأمن على فرق التحريات العامة في تتبع قضايا الاختفاء والجرائم المعقدة، عبر جمع الأدلة الميدانية والتحقيقات الموسعة، وصولًا إلى كشف الملابسات وإحالة المتورطين إلى القضاء.

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