جريمة قتل بشعة في العزل المنزلي

لم يتم اكتشاف سبب وفاة الزوج او وسيلة انتحاره [مجلة سيدتي]

طعن رسام متقاعد زوجته حتى الموت قبل أن يقتل نفسه بينما كان يكافح للتغلب على عملية الإغلاق الذي سببه فيروس كورونا في بريطانيا حسب التحقيقات.

ووفقًا لصحيفة ” ديلي ميل”،تم العثور على ألان سميث ، 71 عامًا ، ميتًا إلى جانب زوجته ، إلسي ، 71 عامًا ، في منزلهما بالقرب من كامبريدج.

وأوضحت التحريات انه تم العثور على جثة الزوجة وبها آثار طعن في رقبتها ورأسها بينما تم العثور على الزوج ميتًا على سريره.

وأفادت الصحيفة أنه تم تحديد إصابات الزوجة بأنها ليست من تلقاء نفسها وان الزوج هو المتسبب فيها.

فيما لم يتم اكتشاف بعد سبب وفاة الزوج او وسيلة انتحاره بينما تم ملاحظة الطعنات التي نالتها الزوجة في الرقبة والرأس.

وكشف الجيران ان الزوج المنتحر كان لديه مخاوف بشأن نفاد الطعام بسبب عدم قدرته على الذهاب إلى المتاجر في ظل عملية الغلق التي تشهدها بريطانيا.

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