جريمة قتل تهزّ كندا.. طعن 6 أشخاص بينهم أطفال

أقدم طالب في كندا على طعن وقتل مجموعة أشخاص كان يقيم معهم، من بينهم أربعة أطفال.

وقالت الشرطة الكندية، إن طالبا من سريلانكا، متهم بطعن وقتل ستة أشخاص كان يقيم معهم، من بينهم أربعة أطفال من عائلة سريلانكية.

وقال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس: إن المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما، استخدم “سلاحا حادا” أو “أداة تشبه السكين” في الواقعة.

وأضاف ستابس، أن المتوفين هم سريلانكيون جاؤوا مؤخرا إلى كندا ومن بينهم أم تبلغ من العمر 35 عاما، وابن يبلغ من العمر 7 سنوات، وابنة تبلغ من العمر 4 سنوات، وابنة تبلغ من العمر عامين، وطفلة تبلغ من العمر شهرين ونصف الشهر، بالإضافة إلى أحد المعارف ويبلغ من العمر 40 عاما، والضحية السابعة، وهو الزوج، لا يزال موجودا في المستشفى مصابا بجروح خطيرة تهدد حياته.

ووصف مارك ساكليف رئيس بلدية أوتاوا، الجريمة بأنها “واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة في تاريخ المدينة”.

هذا وشهدت أوتاوا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة 14 جريمة قتل في عام 2023 و15 في 2022.