جريمة قتل تهز أجدابيا.. والمباحث الجنائية تكشف القاتل

أعلن مكتب المباحث الجنائية بمدينة أجدابيا عن كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها امرأة، وذلك بعد ورود بلاغ بشأن وفاتها في ظروف وصفت بالغريبة.

وأظهرت التحقيقات الأولية وجود إصابات في جسد الضحية لا تتوافق مع طبيعة الحوادث المرورية، مما عزز من فرضية وجود شبهة جنائية في الحادث.

وعلى إثر ذلك، باشر فريق التحقيق تحرياته الدقيقة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل العلاقات المحيطة بالضحية.

وأسفرت التحقيقات عن الكشف عن وجود خلافات عائلية بين الضحية والجاني، حيث اعترف الأخير بقيامه باستدراج المجني عليها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة صلبة، مما أدى إلى وفاتها.

وأكد المكتب أن الإجراءات القانونية مستمرة لاستكمال ملف القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتأكيدًا على التزام الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.