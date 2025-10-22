جريمة مروعة تهزّ ليبيا.. أب يقتل أبنائه السبعة وينتحر

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا خبرًا صادمًا عن جريمة مروعة في بنغازي، حيث أقدم رجل على قتل أبنائه السبعة قبل أن ينتحر.

وحسب ما نشره رواد السوشيال، فقد عُثر على جثث الأب وأطفاله داخل سيارة متوقفة بمنطقة الهواري، حيث أطلق الأب النار على رؤوس أطفاله، فيما وُجد أحد الأطفال داخل حقيبة عقب تعرضه لتعذيب قبل الوفاة.

وأكدت المصادر الأمنية المحلية، وفقًا لما تناقلته الصفحات، أن الأب كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انفصاله عن زوجته التي تقيم في منزل أهلها، وكان مسؤولاً عن رعاية الأطفال بمفرده.

وأشارت المنشورات إلى أن الأب كان يعيش في عزلة، مع تقارير عن انخراطه في ممارسات غريبة مثل السحر والشعوذة، مما أثار قلق المقربين منه.

وسجلت وسائل التواصل تعليقات حزينة ومتأثرة بالمأساة، وأكدت التحقيقات أن السلاح المستخدم يعود للأب، فيما أدلت الزوجة السابقة بأقوالها التي أكدت مسؤولية الزوج عن الأطفال.