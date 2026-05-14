جريمة مروعة في بنغازي.. مقتل فتاة وتقطيع جثتها

شهدت مدينة بنغازي تطورات صادمة في قضية العثور على جثة فتاة تشادية مقطعة الأوصال داخل أكياس قمامة قرب مركز بنغازي الطبي، بعدما أعلن جهاز البحث الجنائي في ليبيا كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمة الرئيسية خلال وقت قياسي.

وأوضح جهاز البحث الجنائي، في بيان مصوّر نشره عبر صفحته الرسمية، أن إدارة التحريات باشرت إجراءاتها فور تلقي بلاغ من عناصر الأمن بالمستشفيات بشأن العثور على أكياس قمامة تحتوي على جثة مجهولة الهوية داخل موقف المركبات بمركز بنغازي الطبي.

وبيّن الجهاز أن فرق التحري كثفت أعمال جمع المعلومات، ما أسفر عن تحديد هوية الضحية، وهي فتاة من الجنسية التشادية تقيم في منطقة البركة بمدينة بنغازي.

وأضاف البيان أن فريقًا أمنيًا من المجموعتين الثالثة والرابعة تولى تتبع خط سير الضحية عبر كاميرات المراقبة، وصولًا إلى منطقة السلماني الغربي، حيث أظهرت التسجيلات دخول الضحية إلى منزل قديم برفقة امرأة أخرى يوم 26 أبريل 2026.

وأظهرت التسجيلات، بحسب الجهاز، خروج المشتبه بها في اليوم التالي وهي تجر أكياسًا ثقيلة مطابقة للأكياس التي عُثر بداخلها على الجثة، قبل نقلها بواسطة مركبة من نوع كيا.

وأكد جهاز البحث الجنائي أن قوة أمنية نفذت كمينًا محكمًا أسفر عن ضبط المتهمة، وهي أيضًا من الجنسية التشادية، حيث اعترفت خلال التحقيقات باستدراج الضحية إلى المنزل وقتلها باستخدام أدوات حادة.

وكشفت المتهمة، وفق البيان، أنها سكبت مادة كيميائية على الجثة قبل تقطيعها والتخلص منها داخل أكياس قمامة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأدوات المستخدمة وتحريزها وإحالتها إلى خبراء البصمة والسموم وتحاليل الحمض النووي DNA.

وأشار جهاز البحث الجنائي إلى أن المتهمة بررت ارتكاب الجريمة بخلاف شخصي مرتبط بعلاقة غير شرعية جمعت الضحية بشخص كانت تنوي الزواج منه.

وأكد الجهاز إيداع المتهمة الحجز القانوني تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وأثارت القضية صدمة واسعة في الشارع الليبي خلال الأيام الماضية، في ظل بشاعة تفاصيل الجريمة وطريقة التخلص من الجثة، بينما حظيت تحركات جهاز البحث الجنائي بمتابعة واسعة بعد نجاحه في فك غموض القضية خلال فترة قصيرة.

وخلال الساعات الماضية، تواصلت الجهود الأمنية في عدة مناطق ليبية، حيث أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ عدد من الضبطيات الأمنية والقضايا الجنائية والمرورية.

وأفادت مديرية أمن طرابلس بأن أعضاء قسم مباحث المرور تمكنوا، عقب إجراء التحريات اللازمة، من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري تسبب في أضرار، بعدما فرّ السائق من موقع الحادث.

وأضافت المديرية أن المركبة كانت مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة السائق إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية أمن طرابلس، في بيان صدر بتاريخ 13 مايو 2026، ضبط متهمين في واقعتَي اعتداء وعنف أسري، ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها مراكز الشرطة بالتعاون مع مكتب البحث الجنائي.

وأوضحت المديرية أن مركز شرطة الهضبة تلقى بلاغًا من أحد المواطنين أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب على يده اليمنى بواسطة مطرقة، ما تسبب في إصابته، وذلك من قبل وافد يحمل جنسية عربية.

وأكدت المديرية أن أعضاء التحري، بالتعاون مع أعضاء البحث الجنائي، باشروا عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث جرى التعرف على هوية المتهم وضبطه رفقة وافد آخر من الجنسية نفسها، قبل اقتيادهما إلى المركز واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، ثم إحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

كما استقبل مركز شرطة الهضبة بلاغًا من مواطنة أفادت بتعرضها للإساءة في المعاملة والاعتداء بالضرب من قبل زوجها، الأمر الذي تسبب في إصابتها وطردها من منزل الزوجية.

وعلى إثر البلاغ، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وكُلّف أعضاء التحري بالبحث عن المتهم وضبطه، حيث تمكن أعضاء البحث الجنائي بالتعاون مع أعضاء التحري بالمركز من القبض عليه في اليوم التالي وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي ملف آخر، أعلن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لمكتب البحث الجنائي في طرابلس، بتاريخ 12 مايو 2026، ضبط عدد من المركبات المطلوبة وإحالتها إلى مراكز الاختصاص.

وأوضح القسم أن عمليات الضبط شملت مركبة من نوع “ميتسوبيشي” باللون الرصاصي، مطلوبة على ذمة بلاغ سابق بدائرة مركز شرطة الفرناج، حيث جرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ثم إحالتها رفقة سائقها إلى مركز شرطة الفرناج لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما ضبط أعضاء القسم مركبة من نوع “كيا سبكترا” باللون الرصاصي، مطلوبة في واقعة حادث مروري مع الفرار، والمسجلة بدائرة قسم مرور أبوسليم، حيث أُحيلت المركبة وسائقها إلى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، تمكن أعضاء التحري من ضبط مركبة من نوع “هيونداي أزيرا” باللون الأصفر، مطلوبة في واقعة حادث مروري مع الفرار والمسجلة بدائرة مرور حي الأندلس، وذلك عقب عمليات متابعة وتحريات دقيقة أسفرت عن تحديد المركبة وضبطها، قبل إحالتها رفقة سائقها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات استمرار جهوده الأمنية في تعقب المركبات المطلوبة وضبط المخالفين، بما يعزز الأمن ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.