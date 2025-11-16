جريمة مروعة في طرابلس.. القبض على ممرضة قتلت طفلًا «حديث الولادة»

واصلت مفارز الجيش الليبي جهودها في حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، ضمن مهامها لحماية المواطنين وضمان استتباب الأمن.

تمكنت مفارز اللواء 444 قتال من ضبط خلية من جنسية أفريقية داخل أحد الأوكار بمدينة طرابلس، كانت تمارس عمليات ولادة وعمليات قيصرية بشكل غير قانوني وفي ظروف خطيرة تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وبعد عمليات رصد دقيقة وجمع معلومات، ألقت المفارز القبض على ممرضة قامت بإجراء عملية قيصرية لامرأة أفريقية داخل الوكر، وعند امتناع الأخيرة عن دفع تكلفة العملية، ارتكبت الممرضة جريمة مروعة تمثلت في قتل الطفل المولود.

وأكدت قيادة الجيش الليبي استمرارها في ملاحقة العصابات والجهات التي تعرض حياة الأبرياء للخطر، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة كل من يعبث بأمن الوطن أو يمارس أعمالًا مخالفة للقانون.