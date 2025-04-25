جريمة مروعة ووفاة مفاجئة.. أحداث تهزّ مصر خلال الساعات الماضية

شهدت مصر، حادثتان لفتتا الأنظار خلال الساعات الماضية، الأولى هي جريمة مروعة شهدتها قرية أريمون بمحافظة كفر الشيخ، حيث قام رجل بقتل حماته، والثانية، وفاة صانع المحتوى الشاب شريف نصار، الذي أصيب بسكتة قلبية مفاجئة، وقيل أن الحدث وقع بعد تعرضه لتعليقات ساخرة على منصاته.

في التفاصيل، قتل زوج حماته وأصاب زوجته بجروح خطيرة في قرية أريمون التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ المصرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “ووفق التحقيقات الأولية، فقد توجه المتهم (38 عاماً) وهو عاطل عن العمل إلى منزل أسرة زوجته حاملاً سكيناً، وأسفر الهجوم عن وفاة الحماة “شيماء.م.ش” (45 عاماً) نتيجة جرح نافذ في الرقبة، بينما أصيبت الزوجة “منة.و.ا” (25 عاماً) بجرح قطعي في الرقبة وآخر نافذ في البطن”.

وبحسب صحيفة الأهرام، أفادت التحقيقات بأن “عناصر الشرطة تمكنت من القبض على الجاني في مكان الحادث، حيث اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان السكين المستخدم في الجريمة التي تم ضبطها”.

وفاة بلوغر مصري بشكل مفاجئ بعد تعرضه لسخرية كبيرة على السوشيال ميديا

أعلن في مصر اليوم عن “وفاة صانع المحتوى الشاب شريف نصار إثر إصابته بسكتة قلبية، مما أثار موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووفقاً لزوج شقيقته، وافته المنية فجأة دون سابق إنذار، حيث لم ترد أي تفاصيل عن ظروف الوفاة الطبية، ولكن البعض أكد أنه “توفي بعد تعرضه للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا”.

وكان الراحل قد اشتهر “عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، بمحتواه الشعري المميز الذي جذب آلاف المتابعين في فترة قصيرة”.