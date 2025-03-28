جريمة «مروّعة» في بريطانيا.. قتل صديقه وقطّع جثّته لـ«27 قطعة»!

أقدم رجل في بريطانيا، على قتل زميله وشريكه في السكن بالمطرقة وقام بتقطيع جثته بمنشار إلى 27 قطعة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، “حكمت المكمة البريطيانية على البولندي مارسين مايركيفيتش، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بقتل زميله وشريكه في السكن وتقطيع جثته بمنشار إلى 27 قطعة، حيث استعان بمنشار للمعادن لتقطيع الضحية “ستيوارت إيفرت” إلى أشلاء في ليلة 27-28 مارس 2024، بعدما قتله بمطرقة”.

ووفق المعلومات، “خطّط مايركيفيتش، لجريمته بهدف سرقة أموال زميله في السكن واستخدامها لسداد الديون المتراكمة عليه، بحسب القاضي جون كافاناغ الذي لفظ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة الجمعة، مع مدة محكومية إلزامية تبلغ 34 عاما”.

وبحسب المعلومات، “عُثر على ثلاث أجزاء من جثة “إيفرت” فقط، من بينها جذعه الذي وجده أحد المارة في محمية طبيعية”.