جريمة مروّعة في مصر.. رجل يقتل أبناءه بعد تعذيبهم بطريقة «وحشية»

أقدم رجل مصري “على تعذيب أبنائه الثلاثة في قرية “العتوة” البحرية بمركز قطور بمحافظة الغربية في مصر، مما أسفر عن وفاة اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح خطيرة”.

ووسائل إعلام مصرية، “بحسب التحقيقات الأولية، حاول جيران العائلة التدخل بعد سماعهم صراخ الأطفال، لكنهم وجدوا بوابة المنزل مغلقة بإحكام، وعقب تحطيم البوابة، اكتشفوا الأطفال في حالة إغماء وبأجسادهم آثار تعذيب، فنقلوهم فورا إلى مستشفى “كفر الشيخ العام” حيث لقي طفلان حتفهما فيما لا يزال الثالث يتلقى العلاج”.

وأوضحت مصادر أمنية، “أن الأب اعترف بارتكاب الجريمة، واستخدم جنزيرا وعصا خشبية في تعذيب الأطفال”.

وبحسب المصري اليوم، أكدت التحقيقات أنه “بعد ارتكاب جريمته، حاول الأب نقل جثتي طفليه باستخدام مركبة تروسيكل إلى مستشفى “كفر الشيخ العام” بهدف إخفاء معالم جريمته، وإدخال الأطفال للمستشفى للعلاج بحجة سقوطهم علي الدرج، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه أثناء توجهه إلى المستشفى”.

وكشفت التحقيقات، “أن الأب منفصل عن زوجته ويقيم بمفرده مع أطفاله الثلاثة، وأفادت شهادات الأهالي بأن المتهم كان معروفًا بسجله الجنائي وإدمانه للمواد المخدرة”.