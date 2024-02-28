جرّاحو تجميل يعيدون تشكيل هيئة رجل سُحق وجهه تماما

قبل عامين من الآن، بدأ فريق من الأطباء الجرّاحين البيلاروس في مينسك، رحلة علاج طويلة تقوم على ترميم وجه مواطن فقد الجزء الأكبر من وجهه بعد تعرّضه لإصابة بالغة، بسبب انهيار سقف حظيرة عليه.

وجمع الأطباء وجه المريض، الذي يُدعى فيكتور، قطعة قطعة، بعد أن أعادوا عينه إلى محجرها، وصنعوا له أنفًا وفكًّا. وكشف رئيس فريق أطباء التجميل الجراح ديمتري لادوتكو كيف، عن إجراء هذه العملية الفريدة من نوعها وغير المسبوقة، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفقد فيكتور وجهه منذ عامين عندما انهار سقف مزرعته الخرساني مباشرة عليه. وعندما تم إنقاذه من تحت الركام انتشلوه بلا وجه تقريبا، لقد كانت هناك فوضى وكتلة من اللحم والعظم بدلاً من الوجه.

وعندما بدأ الأطباء رحلة علاجه، تمكنوا من جمع الفك السفلي وعظام الخد والعينين، حتى أن الرجل ابتلع عيناً واحدة، لكن الأطباء أخرجوها من فمه وأعادوها إلى مكانها، وتبين أنّ العين لم تفقد وظائفها، لكن الأنف والفك العلوي فقدا بالكامل. ولم يتمكن الرجل من التنفس أو التحدث أو تناول الطعام بشكل طبيعي.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية للمريض في مستشفى “موغيليف الإقليمي” وإعادة التأهيل لفترة طويلة، بدأ فريق من الجراحين في استعادة وجه فيكتور المفقود.

واستخدم الجراحون أساليب مذهلة، إذ قاموا بزراعة أنف فيكتور على ساعده.

وقال الطبيب الجراح ديمتري لادوتكو: “لقد أخذنا غضروفاً من ضلع المريض، وشكلنا سديلة جلدية على الساعد بطريقة خاصة، ووضعنا هذا الغضروف هناك كأساس للأنف المستقبلي. وتمكنا بهذه الطريقة حتى من تشكيل الأنف أيضًا”.

وعاش الأنف المزروع على يد فيكتور مدة شهرين. وبالإضافة إلى الأنف، قام الجراحون بتجميع فك علوي جديد من الشظية باستخدام أحدث التقنيات.

وقال الجراحون: “بالطبع، هذه النتيجة لا تزال بعيدة عن المثالية، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به”.

وقدّر الجراحون أن المريض ما زال بحاجة لتدخلات جراحية مستقبلية لحوالي عام إضافي، حيث سيقوم الأطباء أيضًا بتصحيح الأنف، وصنع الجفون، والشفة، وإضافة الأسنان

ويثق الجراحون من أنه في غضون عام سيكون فيكتور قادرًا على التنفس بحرية والمضغ والتحدث وغير ذلك، وهو الأمر الذي كان صعبًا عليه خلال العامين الأخيرين بعد الإصابة.