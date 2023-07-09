«جزيرة الأفعى».. الرئيس الأوكراني يتفقدها.. والكرملين يحتج.. ماقصتها؟

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «جزيرة الأفعى» في البحر الأسود، ووجه من هناك شكره لكل من «قاتل الغزاة»، حسب وصفه.

وتقع الجزيرة في البحر الأسود قبالة سواحل أوديسا، ونجحت البحرية الروسية في السيطرة عليها مع نهاية اليوم الأول للحرب، ثم استعادتها القوات الأوكرانية في 30 يونيو العام الماضي.

»وكان الرئيس الأوكراني أعلن عودته لبلاده قادما من تركيا برفقة عدد من قادة مقاتلي كتيبة «آزوف» الذين كان أُطلق سراحهم من الأسر لدى القوات الروسية ونقلهم إلى تركيا في سبتمبر الماضي.

وأظهرت الصور -التي نشرتها الرئاسة الأوكرانية- لقاء زيلينسكي بالقادة المقاتلين، وصعودهم معه على متن الطائرة التي أقلعت من إسطنبول.

وأثنى زيلينسكي على جهود نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإسهامه في ملف استعادة الأسرى المعتقلين في روسيا، وقال إنّ من المهم استعادة جميع أسرى بلاده، وذلك خلال استقبال رسمي وشعبي وسط مدينة لفيف عقب عودته من تركيا.

وفي أول رد فعل، احتج الكرملين أمس السبت على عودة عدد من قادة كتيبة «آزوف» الأوكرانية من تركيا إلى أوكرانيا برفقة الرئيس الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف -في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك- إنّه لم يخطر أحد روسيا بنقل قادة كتيبة «آزوف» من تركيا إلى أوكرانيا، وكان من المفترض -حسب الاتفاق بين موسكو وأنقرة- أن يبقى قادة الكتيبة في تركيا حتى انتهاء الصراع.