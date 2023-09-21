جسر جوي أمريكي لإيصال المساعدات إلى ليبيا

وصل اليوم الأربعاء، إلى مدينة بنغازي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال مايكل لانجلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مصحوبين بـ13 طنا متري من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، سيقدم الجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأمريكية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدبي أغطية وأطقم نظافة شخصية وملاجئ استعجالية سوف توزع على الناس الذين تضرروا من الفيضانات المدمرة.

ويأتي هذا الجسر الجوي لإمدادات الإغاثة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم دعم إضافي بقيمة 11 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأمريكية لليبيا.