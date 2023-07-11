جفاف الجسم.. الأعراض وطرق الوقاية

يحدث الجفاف عندما تستخدم أو تفقد سوائل أكثر من التي تتناولها ولا يوجد ماء كافٍ أو سوائل أخرى كافية في جسدك لأداء وظائفه الطبيعية، إذا لم تعوض السوائل المفقودة فستُصاب بالجفاف، وأي شخص مُعرض للإصابة بالجفاف، ولكن لا تكون الحالة خطيرة إلا لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

ويخشى كثيرون من جفاف الجسم خلال فصل الصيف، نتيجة تقاطع العديد من العوامل، ومنها درجة الحرارة العالية وزيادة التعرق، ما يؤثر على حيوية الشخص بشكل واسع.

ولتفادي جفاف الجسم، يُركّز الخبراء على أهمية الماء، الذي يُعتبَر من العناصر الأساسية للحياة، فكلّ خلية في الجسم تعتمد عليه للعمل بشكل سليم. ويُشكّل الماء حوالي 50 إلى 70% من وزن الجسم، وتتلخّص أهميته للصحة في أنّه يدعم جهاز المناعة، ويعزّز عملية الهضم، ويحسّن الذاكرة والمزاج ونوعية النوم، ويحمي المفاصل، وينظّم درجة حرارة الجسم، ويطرد الأوساخ من الجسم.

وبحسب موقع “مايو كلينك” الطبي، فإن الإسهال والقيء الحادان يعتبران أكثر أسباب حدوث الجفاف شيوعًا بين الأطفال الصغار، حيث من الطبيعي أن يمتلك البالغين الأكبر سنًا كمية أقل من الماء في أجسامهم، وقد يعانون من حالات مرضية أو يتناولون أدوية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، وهذا يعني أن حتى الأمراض البسيطة، مثل العدوى التي تصيب الرئتين أو المثانة، يُمكن أن تؤدي إلى الجفاف لدى كبار السن.

كما يُمكن أن يحدث الجفاف لأي فئة عمرية، إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من الماء في أثناء الطقس الحار؛ خاصة إذا كان الشخص يمارس تمارين رياضية قوية.

وقد تتمكن من معالجة الجفاف البسيط أو المعتدل من خلال شرب المزيد من السوائل، أما الجفاف الشديد فيحتاج إلى علاج طبي فوري.