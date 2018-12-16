جلالة يبحث أوضاع النازحين بمدينتي سبها وأوباري

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلاله الأحد، اللجنة المعنية بنازحي مدينة أوباري.

وتم خلال اللقاء بحث نتائج أعمال اللجنة والصعوبات التي تواجهها في توفير الدعم الإنساني وتحديد الاحتياجات الانسانية لنازحي أوباري بالمنطقة الغربية.

هذا وطالبت اللجنة تدخل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بضرورة الإسراع في صرف التعويضات للأهالي المتضررين لترميم بيوتهم ودعم الاستقرار بالمنطقة، بالإضافة الى تفعيل مشروع تشغيل محطة أوباري الكهربائية لأهميتها في التخفيف من طرح الأحمال وتشجيع النازحين على الاستقرار وتحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة، بحسب اللجنة.

وفي شأن متصل التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله الأحد، مع عدد من ناشطي المجتمع المدني بمدينة سبها.