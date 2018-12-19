«جلالة» يتابع أعمال مجلس إدارة اتحاد مجالس المصالحة ببلديات ليبيا

عقد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهرجين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمجالس المصالحة ببلديات ليبيا.

واستعرض مجلس الإدارة خلال اللقاء، توصيات المؤتمر العلمي الأول للمصالحة الوطنية المنعقد في الفترة من 26 إلى 27 من فبراير الماضي بطرابلس.

كما تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة المتعلقة بتأسيس الاتحاد خلال شهر سبتمبر 2018، ودوره في رأب الصدع وحلحلة الصعوبات الناتجة عن النزاعات بين المناطق.

هذا واستعرض المجلس، تشكيل لجان متخصصة بالاتحاد للإسهام في دعم الاستقرار، ونشر الوعي بأهمية المصالحة في بناء الدولة الليبية، بمشاركة الجميع.

من جانبه عبر الوزير عن شكره وامتنانه للأعمال والمشاريع المهمة المتعلقة بالمصالحة ودورها في توطيد ركائز الاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي بين الشعب الليبي، مؤكدًا استعداد الوزارة لدعم برامج عمل الاتحاد بما يخدم المصحلة الوطنية، حسب قوله.