«جلاله» يناقش دعم عودة النازحين مع عميد بلدية باطن الجبل

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله” اليوم الأحد، عميد بلدية باطن الجبل ومخاتير محلات مناطق “زقزوق” و”العجمية”، حيث تناول اللقاء، آليات دعم واستقرار النازحين العائدين لمناطق (زقزوق، العطف، العجمية)، والإسراع في تفعيل القطاعات الخدمية وتوفير الموارد المتاحة لصيانة المدارس والمراكز الصحية وباقي المرافق الهامة.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ملف جبر الضرر، وضرورة صرف باقي التعويضات للأسر المتضررة التي تساعدهم في صيانة وترميم بيوتهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تهيئة برامج الدعم الإنساني للنازحين لمواجهة الأزمة الاقتصادية في ظل نقص السيولة.

وشدد المجلس البلدية باطن الجبل، على ضرورة دعم المجلس الرئاسي لبرامج المصالحة الوطنية بين الليبيين، وتسوية النزاعات بالطرق القانونية والسلمية.

كما وعد “جلاله”، رئيس وأعضاء المجلس البلدي باطن الجبل بزيارة ميدانية، للوقوف على احتياجاتهم في أقرب وقت ممكن.