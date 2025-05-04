جلسات تشاورية متواصلة لـ«تعزيز حماية المرأة» من العنف الانتخابي

تواصل وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بالتعاون مع فريق بعثة الأمم المتحدة للانتخابات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة مقترح مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.

وعُقدت ثاني الجلسات التشاورية، عبر تطبيق زوم، واستهدفت الإعلاميات وسفيرات التوعية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، وبحقوق المرأة ذات الإعاقة، والمنضويات ضمن مشروع رائدات، ويأتي هذا في إطار جهود المفوضية لتطوير آليات لحماية المرأة من العنف خلال الانتخابات.

وافتتحت اللقاء رئيسة قسم التوعية، عائشة ثبوت، باستعراض موجز لإحصائيات التسجيل والترشح في انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه النساء في المشاركة الانتخابية، وما يمكن تضمينه في إطار العنف الانتخابي الذي يشكل عائقًا أمام مشاركة النساء.

وأوضحت أن مقترح مدونة مناهضة العنف ضد المرأة جاء بهدف تأطير العمل المشترك بين شركاء العملية الانتخابية لدعم السلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات، إضافة إلى رصد وتوثيق حالات العنف خلال الانتخابات السابقة للحد من انتشاره في الانتخابات القادمة.

واستعرضت مسؤولة وحدة دعم المرأة، نجوى برزويل، محاور الجلسة، من بينها مناقشة ومراجعة مدونات السلوك الحالية من منظور يراعي أولويات النساء، وسبل تطوير المدونات لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء وأولوياتهن في العملية الانتخابية، كما شاركت في طرح آليات تنفيذ المدونة مسؤولة وحدة دعم المرأة بمكتب الإدارة الانتخابية سبها، السيدة زينب مصباح.

وشاركت مديرة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مرام العكروت، في تقديم رؤية عامة عن المدونة ومدى مراعاتها لمبادئ المساواة بين الجنسين والمسؤوليات الأدبية للمستهدفين بالتوقيع على المدونة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من الجلسات التشاورية تستهدف النساء ذوات التأثير المباشر في العملية الانتخابية، سواء من حيث المشاركة ترشحًا وانتخابًا، أو المعنيات بالتوعية الانتخابية والحقوقية، وكانت الجلسة الأولى من هذه المشاورات قد انعقدت يوم الاثنين 28 أبريل 2025، واستهدفت النساء المترشحات للانتخابات السابقة والمنضويات ضمن شبكة 760 للمرأة المترشحة.