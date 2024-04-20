جلسات تعليمة لاستكمال المناهج في كافة مدارس الأساسي والثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، انطلاق الدراسة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بكافة مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمراقبات التربية والتعليم، لاستكمال المناهج الدراسية المقررة، ومراجعة ما تم دراسته.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن عدد طلاب الشهادات العام للعام الدراسي 2023-2024 بلغ نحو 322381 تلميذا وطالبا، منهم 209023 تلميذا بِشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي، و113358 طالبا وطالبة في شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها العِلمي والأدبي والدّيني.

وكان وزِير التربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أصدر الخميس تعميماً لِمراقبي التربية والتّعليم بالبلديات وجّه فيه بفتح أبواب المدارس خلال يوم السبت لطلاب شهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي لاِستكمال المنهج المقرّر، ومراجعة الدُّروس.