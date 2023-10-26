جلسة استثنائية لمجلس الدولة حول التطورات في غزة

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة ناقشت ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خصوصا في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية وقطع للماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية.

وتم التأكيد خلال الجلسة، على وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانهم في فلسطين حتى تحرير أراضيهم من الاحتلال الغاشم.

وناقشت الجلسة سُبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة.

كما طالب أعضاء المجلس بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للكـيان الصهـيوني وإيقاف تصدير الغاز والنفط لها، ومقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة.