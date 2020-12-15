جلسة تشاورية بمجلس النواب مع شركة الكهرباء

عقد مجلس النواب بطرابلس وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عامر عمران نصر؛ اجتماعاً تشاورياً اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وحضر هذا الاجتماع وبناءً على دعوة رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير العام للشركة إبراهيم سالم الفلاح، رفقة أعضاء مجلس الإدارة، ومدراء الإدارات بالشركة.

وبعد افتتاح الجلسة، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة إحاطة للنواب، استعرض فيها المشاكل والتحديات التي تواجهها الشركة وعلى رأسها الوضع الأمني الذي أدى إلى تعطل بعض المشاريع بسبب انسحاب المقاولين المنفّذين، وعزوفهم عن العودة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في أماكن المشاريع المكلفة بها، والأضرار التي حدثت في بعض المناطق بسبب الحرب، وإشكالية الجباية التي تسببت في فقدان قيمة مالية كبيرة من ميزانية الشركة الأمر الذي حال دون سداد القيمة المالية المستحقة لبعض المشاريع، واللازمة لصيانة المعدات وتحسين خدماتها.

كذلك استعرض رئيس مجلس الشركة بعض الحلول التي استطاعت الشركة إنجازها؛ ومنها إرجاع فنيي شركة ” إنكا” وشركة ” سيمنس”، كما تم صيانة خطوط نقل الطاقة جنوب طرابلس، ثم البدء في تنفيذ الخطة الأمنية لحماية المحطات بتركيب ملحقات حماية لكل منها؛ حيث أدى ذلك إلى تحسن نسبي في مستوى الطاقة، وتقليص العجز من 3700 ميغا وات إلى 2150 ميغا وات حاليا .

كما قدم مدير عام الشركة كلمة ذكر فيها المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا؛ والتي ستكفل إدخال عدد من الوحدات على الشبكة بقدرة إنتاج حوالي 1025 ميغا وات يتوقع أن تدخل على الشبكة قريبا، وفور انتهاء أعمال الصيانة والتشغيل.

من جهة أخرى أكد المدير العام أن الإصلاحات الحالية سوف تُعالج إشكالية الكهرباء في المدى القصير، وأن الشركة بحاجة إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع استراتيجية لمواكبة تزايد الاستهلاك في المستقبل.