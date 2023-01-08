عُقِدت مساء اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، جلسة توضيحية لمشروع المصالحة الوطنية، وذلك على هامش انطلاق فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.

واستعرض رئيس لجنة متابعة المشروع الدكتور أيمن سيف النصر، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، لتأسيس مشروع المصالحة الوطنية، بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، بالداخل والخارج، للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، ومنها مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء الوطنيين الذين ساهموا في إعداد الرؤية الاستراتيجية للمشروع.

كما شملت الجلسة عديد الكلمات من المشاركين، التي أكدت على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، ومنها كلمة رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح احرير، الذي قدم عرضا شاملاً حول الملتقى التحضيري، والجلسات التي ستقام طيلة أيام انعقاد الملتقى، بمشاركة المختصين في مشروع المصالحة الوطنية، من أجل الوصول إلى توصيات حقيقية، لاعتمادها وتنفيذها للمؤتمر الجامع.

ويُناقش الملتقى التحضيري الذي يتواصل حتى الـ12 من الشهر الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع، ومختلف المدن والمناطق في ليبيا.