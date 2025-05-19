جلسة حاسمة في البرلمان.. النواب يناقشون أبرز القضايا الوطنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة المجلس اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة تُعقد في مقر المجلس، وتُبث على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب، قناة ليبيا المستقبل، لإطلاع المواطنين والرأي العام على مجريات النقاشات والقرارات التي سيتم تناولها ضمن جدول الأعمال.

ويأتي انعقاد الجلسة في ظل استمرار التحديات السياسية والتشريعية التي تواجه البلاد، ما يعزز من أهمية المتابعة المباشرة لمخرجات المجلس ودوره في المرحلة الراهنة.