جلسة حوارية ببنغازي حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي، اليوم السبت، جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية بحضور عضو مجلس المفوضية أ. أبوبكر مردة.

وعُقِدت الجلسة بإشراف مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي وبمشاركة عدد من الشخصيات الإعلامية وأساتذة كليات الإعلام بالجامعات الليبية ونخبة من المهتمين بالشأن الانتخابي بمدينة بنغازي.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية، فقد تناولت الجلسة جملة من المحاور الرئيسة التي تتحدث عن أهمية دور الإعلام في كل مراحل العملية التعليمية، وأوجه التعاون والعلاقة بين المفوضية والمؤسسات الإعلامية.

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن سلسلة نشاطات تنفذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر إدارة التوعية ومكاتبها بالمناطق على بالساحة الجنوبية والشرقية والغربية في إطار استعداداتها المبكرة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم والمقرر له في 24 ديسمبر 2021.