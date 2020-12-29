نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، بحضور حشد من الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناولت الجلسة الحوارية بالنقاش دور وسائل الإعلام في الدفع بالمواطن وبعث الثقة فيه للمشاركة في العملية الانتخابية، وإقناع المواطن بالعملية الانتخابية وإيصال الصورة الصحيحة للمشاركة في الانتخابات القادمة حتى لا يقع إحباط للمواطن خاصة في ظل الظروف الحالية ويمتنع عن المشاركة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وقدم الإعلاميون من خلال هذه الجلسة الحوارية مقترحات وأفكار للدفع بالمواطن للمشاركة وتنظيم ندوات وبرامج توضيحية.

كما تناولت الجلسة الحوارية التغطية الإعلامية خلال الانتخابات السابقة “الصعوبات والتحديات التي تواجهه التوعية الانتخابية” وتحديد نقاط العلاقة مع المفوضية.

وتخللت الجلسة تقديم عرض مرئي عن مشاركات الإعلاميين خلال الانتخابات السابقة.