جلسة حوارية في الرجبان حول إنفاذ القانون وتعزيز الأمن المجتمعي

عقدت منظمة “لماذا أنا واي مي”، جلسة حوارية في بلدية الرجبان بالجبل الغربي، حول دور الأعيان في إنفاذ القانون وتعزيز الأمن المجتمعي، حضور لفيف من القانونيين، وأعضاء المجلس البلدي وعميد بلدية الرجبان عثمان الشعباني، ومنظمات المجتمع المدني ووكلاء البلديات، وأعضاءالمجالس البلدية عن مدن الجبل الغربي، وعدد من مديري الأمن والحرس البلدي ومفوضية المجتمع المدني ومراقبة التعليم، ومكتب الشباب ومكتب الثقافة.

وبحسب ما أفادت المنظمة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن الجلسة تأتي في إطار مشروع “شارب” للجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون.

وتطرق الحوار خلال الجلسة، إلى ثلاث محاور تمثلت في التحديات التي تواجه الأعيان في سبيل إنفاذ القانون والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأهمية التواصل ما بين الأمن والأعيان، والتوصيات والنتائج.

وأوصى المشاركون بضرورة تشكيل لجنة أمنية تتكون من 20 شخصاً من كل محلة في البلدية ليكون العدد الإجمالي 100 لدعم مراكز الشرطة، وأن يكون عناصرها من رجال الأمن والمجتمع والأعيان.

كما اتفق المشاركون على ضرورة حرص المجلس الرئاسي بدعم لجنة المصالحة الوطنية بالإمكانيات.

يُشار إلى منظمة “لماذا أنا واي ماي”، هي منظمة حقوقية تعمل من أجل توعية المرأة بحقوقها وتغيير الصورة النمطية وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي لتحقيق العدالة.